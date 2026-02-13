Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Η ψυχολογία σας δεν είναι για πολλά πολλά. Θέλετε την ησυχία σας και ακόμα κι αν το περιβάλλον δεν συνάδει σε αυτό, εσείς θα βρείτε μια ήσυχη γωνιά για να περάσετε τη μέρα.

ΤΑΥΡΟΣ

Οι καταστάσεις θα σας πιέσουν αρκετά, αλλά δεν πρέπει να χάσετε τον προσανατολισμό και το όραμά σας. Από τη στάση σας θα εξαρτηθεί τι θα βρείτε μπροστά σας στο τέλος της ημέρας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Εχετε συμμάχους πλανήτες που θα σας φέρνουν σχεδόν πάντα στην κατάλληλη στιγμή για δράση. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας είναι τα πλέον προσοδοφόρα και εποικοδομητικά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Να αποφύγετε να επενδύσετε χρήματα σε αβέβαιες επιλογές και προσοχή στο πώς διαχειρίζεστε τα έσοδά σας, γιατί θα έχετε μια τάση να δημιουργείτε έξοδα στα οποία δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσετε να αντεπεξέλθετε.

ΛΕΩΝ

Εξοδα που δεν είχατε προϋπολογίσει εμφανίζονται και σας φέρνουν εκνευρισμό. Με έναν καλό επανασχεδιασμό, όμως, θα καταφέρετε να μην έχετε σοβαρές οικονομικές απώλειες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Θα καταφέρετε να ξεφύγετε από κακοτοπιές και θα αντιληφθείτε αμέσως τι συμβαίνει πίσω από μια επαγγελματική πρόταση που υπόσχεται πολλά. Ετοιμόλογοι, με ατράνταχτα επιχειρήματα, θα καταφέρετε να κλείσετε συμφωνίες.

ΖΥΓΟΣ

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας συμφέροντα θα πρέπει να βρείτε έξυπνους τρόπους να υπερασπιστείτε και να διεκδικήσετε στρατηγικά τα δικαιώματά σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες θα ψάξετε να βρείτε τρόπους να ανεβάσετε τη δουλειά σας, κάτι που ενδείκνυται σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή. Μη διστάσετε να κάνετε χρήση της τεχνολογίας για να αυξήσετε την πελατεία σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οσοι είστε ακόμα αδέσμευτοι θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να γνωρίσετε τους κατάλληλους ανθρώπους. Μια καινούργια γνωριμία είναι «καθ’ οδόν» και θα ανατρέψει την καθημερινότητά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Δείξτε τόλμη και αποφασιστικότητα στις οικονομικές σας διεκδικήσεις και μη διστάσετε να πάρετε και κάποια ρίσκα, αρκεί βέβαια να είναι εκ του ασφαλούς. Θα έχετε σταθερά έσοδα και οι επενδύσεις οικονομικού τύπου θα έχουν άριστη εξέλιξη.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Κάποιοι από εσάς θα χρειαστεί να απολογηθείτε για ερωτικές σας ατασθαλίες στο πρόσωπο με το οποίο σχετίζεστε μακροχρόνια, καθώς θα υπάρξουν αποκαλύψεις των απιστιών σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Η μέρα προτείνεται για κοινωνικές συναθροίσεις, μια νέα γνωριμία, πολλά υποσχόμενη, θα φέρει γλυκιά αναστάτωση. Προσοχή στις μετακινήσεις.