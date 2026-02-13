Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη. Eurovision – Sing for Greece: Τα σχόλια στο X

Το «Sing for Greece» έγινε ξανά trend στο X και οι χρήστες δεν σταματούν να σχολιάζουν όσα βλέπουν στη συχνότητα της ΕΡΤ1, το βράδυ της Παρασκευής.

Την τιμητική της έχει η Κατερίνα Βρανά, την οποία αποθεώνουν για το χιούμορ της και το ταλέντο της!

Πόσο μ’ αρέσει που επιτέλους έδωσαν ευκαιρία στη Κατερίνα Βρανά να λάμψει! Γιατί είναι μια τόσο ταλαντούχα προσωπικότητα! #SingForGreece #eurovisiongr pic.twitter.com/Veiu2QmrOT — Δημήτρης Πλ… (@tzimispla) February 13, 2026

Απογοητευτηκα.

Εγώ λέω να στείλουμε τη Βρανά αφού είναι είδωλο. #SingForGreece — Hold up (@PoliGeorgina) February 13, 2026

Εγώ πάντως το βλέπω μόνο για τη θεαρα την Κατερίνα 🥳 #SingForGreece — Miss Marple® (@Miss_Marple_r) February 13, 2026

Ο good job Nicky πρωταγωνιστεί στο X και η σύγκριση με τον Ακύλα είναι αναπόφευκτη αφού είναι τα δύο φαβορί για τον εθνικό τελικό.

Good jod Nicky ραντεβού στην Βιέννη περίπατος #singforgreece — Vasilis X (@TopVas79) February 13, 2026

Μόνο σε μένα άρεσε ρε παιδιά ο Good job Nicky? #SingForGreece — Emily the third (@emilythethird) February 13, 2026

Αφού δε θα πας Good Job Nicky μου στην Αυστρία, κάτσε να μάθεις σωστά ελληνικά. #SingForGreece — Marcello Colombo (@Marcellocolomb6) February 13, 2026

Περιμενα ο Nicky να σαρωσει αποψε. Δεν εγινε. Και αν κρινουμε και απο το γκελ που ηδη εχει ο Ακυλας στο εξωτερικο … σε προγνωστικα ειμαστε 3οι για νικη της Eurovision !!!!! Τι συζηταμε ??? Ακυλας for the win φετος. Και ΦΕΡΤΟ !!! #SingForGreece — Steve the Spur Rooster © (@the_RoOsTeR___) February 13, 2026

Αν ο Akylas έχει περισσότερη ενέργεια στην παρουσίαση του την Κυριακή, θα νικήσει πανηγυρικά…αν ο GJN έχει πιο σταθερή φωνή στην παρουσίαση του την Κυριακή , ίσως τον κοντράρει… αλλά νομίζω η νίκη σχεδόν κρίθηκε #SingForGreece — aliceder (@alicederm) February 13, 2026

Celebrity Valentine’s Day: 7 ερωτευμένα ζευγάρια της σόουμπιζ που τρελαίνουν τον κόσμο

Survivor: Πότε θα δούμε νέο επεισόδιο στον ΣΚΑΪ – Ποια ομάδα κερδίζει την ασυλία;

Παύλος Ντε Γκρες: Ο έρωτας με τη Μαρί Σαντάλ και οι άγνωστες προσωπικές λεπτομέρειες