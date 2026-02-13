Eurovision – Sing for Greece: Τα σχόλια στο X
Το «Sing for Greece» έγινε ξανά trend στο X και οι χρήστες δεν σταματούν να σχολιάζουν όσα βλέπουν στη συχνότητα της ΕΡΤ1, το βράδυ της Παρασκευής.
Την τιμητική της έχει η Κατερίνα Βρανά, την οποία αποθεώνουν για το χιούμορ της και το ταλέντο της!
Η απόλυτα κερδισμένη των ελληνικών τελικών είναι μία. #singforgreece #eurovisiongr pic.twitter.com/IsvZGjIZd1
— Ναυσικααα (@Nausicaaa2) February 13, 2026
Πόσο μ’ αρέσει που επιτέλους έδωσαν ευκαιρία στη Κατερίνα Βρανά να λάμψει! Γιατί είναι μια τόσο ταλαντούχα προσωπικότητα! #SingForGreece #eurovisiongr pic.twitter.com/Veiu2QmrOT
— Δημήτρης Πλ… (@tzimispla) February 13, 2026
Απογοητευτηκα.
Εγώ λέω να στείλουμε τη Βρανά αφού είναι είδωλο. #SingForGreece
— Hold up (@PoliGeorgina) February 13, 2026
Εγώ πάντως το βλέπω μόνο για τη θεαρα την Κατερίνα 🥳 #SingForGreece
— Miss Marple® (@Miss_Marple_r) February 13, 2026
Ο good job Nicky πρωταγωνιστεί στο X και η σύγκριση με τον Ακύλα είναι αναπόφευκτη αφού είναι τα δύο φαβορί για τον εθνικό τελικό.
Good jod Nicky ραντεβού στην Βιέννη περίπατος #singforgreece
— Vasilis X (@TopVas79) February 13, 2026
Μόνο σε μένα άρεσε ρε παιδιά ο Good job Nicky? #SingForGreece
— Emily the third (@emilythethird) February 13, 2026
Αφού δε θα πας Good Job Nicky μου στην Αυστρία, κάτσε να μάθεις σωστά ελληνικά. #SingForGreece
— Marcello Colombo (@Marcellocolomb6) February 13, 2026
Περιμενα ο Nicky να σαρωσει αποψε. Δεν εγινε. Και αν κρινουμε και απο το γκελ που ηδη εχει ο Ακυλας στο εξωτερικο … σε προγνωστικα ειμαστε 3οι για νικη της Eurovision !!!!! Τι συζηταμε ??? Ακυλας for the win φετος. Και ΦΕΡΤΟ !!! #SingForGreece
— Steve the Spur Rooster © (@the_RoOsTeR___) February 13, 2026
Αν ο Akylas έχει περισσότερη ενέργεια στην παρουσίαση του την Κυριακή, θα νικήσει πανηγυρικά…αν ο GJN έχει πιο σταθερή φωνή στην παρουσίαση του την Κυριακή , ίσως τον κοντράρει… αλλά νομίζω η νίκη σχεδόν κρίθηκε #SingForGreece
— aliceder (@alicederm) February 13, 2026
Ειδήσεις Σήμερα
Celebrity Valentine’s Day: 7 ερωτευμένα ζευγάρια της σόουμπιζ που τρελαίνουν τον κόσμο
Survivor: Πότε θα δούμε νέο επεισόδιο στον ΣΚΑΪ – Ποια ομάδα κερδίζει την ασυλία;
Παύλος Ντε Γκρες: Ο έρωτας με τη Μαρί Σαντάλ και οι άγνωστες προσωπικές λεπτομέρειες