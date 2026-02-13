Οι good job Nicky, Mikay, Μαρίκα, D3lta, leroybroughtflowers, KOZA MOSTRA και ZAF, θα διαγωνιστούν ξανά την 15η Φεβρουαρίου και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Τα 7 κομμάτια που προκρίθηκαν

«Dark Side of the Moon», good job Nicky «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «SABOTAGE!», leroybroughtflowers «Bulletproof», KOZA MOSTRA «ASTEIO», ZAF

Sing for Greece: Ο good job Nicky μάγεψε με το ταλέντο του

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη ήταν το μεγάλο φαβορί, για την αποψινή βραδιά, και πήρε με ευκολία την πρόκριση στον εθνικό τελικό.

Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε το «Dark Side of the Moon» και απέδειξε ότι το ταλέντο είναι οικογενειακή υπόθεση!

Περιγράφοντας, πριν από λίγο καιρό, τα συναισθήματά του σχετικά με την περίοδο που διανύει, ο good job Nicky είπε: «Νιώθω χαρά, μια εποικοδομητική κούραση και ένα όμορφο άγχος μέχρι έναν βαθμό. Τις τελευταίες δύο μέρες λέω στον εαυτό μου ότι αν δεν “το φοβόμουνα” λίγο, δεν θα το σεβόμουνα κιόλας. Οπότε νιώθω προετοιμασμένος και πραγματικά ανυπομονώ να ξυπνήσω και να είναι 13 Φλεβάρη».



