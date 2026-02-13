Rossana Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και STYLIANOS, προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό.

Οι good job Nicky, Mikay, Μαρίκα, D3lta, leroybroughtflowers, KOZA MOSTRA και ZAF, πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό.

Επόμενο βήμα είναι μία καλή εμφάνιση την Κυριακή, καθώς μόνο ένας θα αναδειχτεί νικητής και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τη φετινή Eurovision.

Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Sing for Greece: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια για τον τελικό της Κυριακής

Rossana Mailan (Άλμα)

STEFI (Europa)

Evangelia (Parea)

Marseaux (Χάνομαι)

Akylas (Ferto)

Alexandra Sieti (The Other Side)

STYLIANOS (YOU & I)

good job Nicky (Dark Side of the Moon)

Mikay (Labyrinth)

Μαρίκα (Daughters of the Sun A, E, I, O, U)

D3lta (Mad About it)

leroybroughtflowers (SABOTAGE!)

KOZA MOSTRA (Bulletproof)

ZAF (ASTEIO)

