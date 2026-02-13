Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

Γεγονότα

1477

Η Μάργκερι Μπρους στέλνει στον Τζον Πάστον το πρώτο ερωτικό γράμμα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Απευθύνεται «Στον Αγαπημένο μου Βαλεντίνο».

1929

Η σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου στο Σικάγο. Επτά γκάνγκστερ της συμμορίας του Μπαγκς Μοράν σκοτώνονται από μέλη της συμμορίας του Αλ Καπόνε που έχουν ντυθεί αστυνομικοί.

1973

Ο ΠΑΟΚ αποσπά ισοπαλία 1-1 σε φιλικό παιγνίδι από τον μεγάλο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ. Τα γκολ πέτυχαν στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης ο Σαράφης και στο 88ο λεπτό ο Χάαν.

1989

Ο ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, εκδίδει φετφά και προσφέρει τρία εκατομμύρια δολάρια σε όποιον του φέρει την κεφαλή του Σαλμάν Ρούσντι επί πίνακι. Αιτία, το βιβλίο του «Σατανικοί Στίχοι», που ξεσήκωσε «θύελλα» στο μουσουλμανικό κόσμο.

2006

Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακοινώνει τον πρώτο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Γεννήσεις

1884

Κώστας Βάρναλης, Ποιητής, συγγραφέας, κριτικός, μεταφραστής και εν γένει διανοούμενος της Αριστεράς, ο Κώστας Βάρναλης μας κληροδότησε ορισμένα σημαντικά έργα, όπως τις ποιητικές συνθέσεις «Το φως που καίει» (1922) και οι «Σκλάβοι Πολιορκημένοι» (1927), τη ριζοσπαστική μελέτη «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική» (1925) και το πολύκροτο αφηγηματικό έργο « Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» (1931). (Θαν. 16/12/1974)

1911

Μάους Χατσονίντες, Ολλανδός οδηγός αγώνων ταχύτητας, ελληνικής καταγωγής (Γκατσωνίδης) και εφευρέτης της πρώτης κάμερας παρακολούθησης της ταχύτητας των αυτοκινήτων, οι οποίες αργότερα έγιναν γνωστές ως Gatso. (Θαν. 29/11/1998)

1933

Μαντουμπάλα, διάσημη ινδή ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε σε πολλές κλασσικές ταινίες του Μπόλιγουντ. Το ομώνυμο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζιδη είναι εμπνευσμένο απ’ αυτή. (Θαν. 23/2/1969)

Θάνατοι

1779

Τζέιμς Κουκ, σκωτσέζος θαλασσοπόρος και εξερευνητής. (Γεν. 27/10/1728)

1987

Κάρολος Κουν, έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. (Γεν. 13/9/1908)

2015

Μικέλε Φερέρο, ιταλός επιχειρηματίας, δημιουργός της βιομηχανίας γλυκισμάτων Ferrero (Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Mon Cheri, Tic Tac. (Γεν. 26/4/1925)