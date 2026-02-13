Οι πράσινοι έπεσαν έτσι στο 16-12 (9-5 εντός και 7-7 εκτός έδρας), ενώ ο τουρκικός σύλλογος ανέβηκε στο 20-7 (11-3 εντός και 9-4 εκτός έδρας), παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μία καθηλωτική αναμέτρηση μεταξύ των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης στο Telekom Center Athens, βρήκε θριαμβεύτρια τη Φενερμπαχτσέ, χάρη στο buzzer beater από την κορυφή με ταμπλό του Γουέιντ Μπάλντγουϊν, με το οποίο η τουρκική ομάδα διεύρυνε στο 7-0 το αήττητο σερί της και στέρησε από τον Παναθηναϊκό ένα άλμα εξάδας!

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-85 από το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-12, μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-7.

Ένταση στο φινάλε του αγώνα μεταξύ των Ματίας Λεσόρ και Γουέιντ ΜπάλντγουΪν, που «έσβησε» με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85