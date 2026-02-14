Σύμφωνα με το βίντεο το λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν τρεις ανήλικοι κινείτο με υψηλή ταχύτητα. Ο 15χρονος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει αρχικά στο αριστερό κράσπεδο και στη συνέχεια σε δέντρο, στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε σημείο όπου υπάρχει χαμηλό όριο ταχύτητας λόγω διασταύρωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος είχε πάρει τα κλειδιά του οχήματος χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας του, προκειμένου να βγει βόλτα με φίλους του.

Όπως δήλωσε στο ERTnews ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, οι δύο 15χρονοι συνεπιβάτες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού.

Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού: «Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο, τινάχτηκε και βγήκε έξω», ανέφερε αυτόπτης. Ο οδηγός, σοκαρισμένος από το αποτέλεσμα, φέρεται να ούρλιαζε επαναλαμβάνοντας: «Τι έκανα; Τι έκανα;».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τους γονείς του για να βγει βόλτα με τους φίλους του, χωρίς να φαντάζεται πως η βόλτα αυτή θα μετατρεπόταν σε τραγωδία και θα στοίχιζε τη ζωή στον φίλο του.