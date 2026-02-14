Το φιλμ πραγματευόταν τη μάστιγα της παρενόχλησης των γυναικών στην Αίγυπτο. Η τελευταία Αιγυπτιακή Επανάσταση πέρασε, η εποχή Μουμπάρακ έφυγε, αλλά και επί Σίσι οι γυναίκες και τα κορίτσια των λεωφορείων στην Αίγυπτο εξακολουθούν να υφίστανται παρενόχληση καθημερινά και το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας κάνει τα στραβά μάτια ή επιτίθεται στα θύματα αντί στους θύτες.

Τη Δευτέρα μία 20χρονη ηθοποιός, η Μαριάμ Σάουκι, δημοσίευσε στα σόσιαλ μίντια βίντεο που τράβηξε στο οποίο φαίνεται καθαρά το πρόσωπο ενός άνδρα που την ακολουθούσε καιρό και την παρενοχλούσε στον δρόμο. Της έστηνε καρτέρι έξω από τον χώρο εργασίας της στο Κάιρο. Τη Δευτέρα ανέβηκε μαζί της στο λεωφορείο. Εκανε απρεπή σχόλια. Οταν η Μαριάμ αντέδρασε, πήγε να χειροδικήσει. Εκείνη φώναξε και οι άνδρες γύρω της, που επί ώρα κοιτούσαν σιωπηλοί, της ζήτησαν επιτακτικά να σωπάσει και πήραν το μέρος του, όπως και πολλοί χρήστες στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση. Δίπλα στα μηνύματα συμπαράστασης υπήρχαν και σχόλια όπως «Είσαι σκουπίδι, τι είναι αυτά τα ρούχα που φοράς;», όπως της είπε εκείνος. «Εχει piercing, είναι σαφές το ποιόν της», έγραψε ένας χρήστης. «Αν σε σκότωναν κανείς δεν θα έκλαιγε», σημείωσε ένας άλλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΗΕ του 2013, το 99,3% των Αιγυπτίων γυναικών είχε υποστεί μία μορφή παρενόχλησης, ενώ πάνω από το 80% ανέφερε ότι παρενοχλείται τακτικά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Την ίδια χρονιά συγκλόνισαν το Κάιρο μαζικές διαδηλώσεις κατά της σεξουαλικής βίας. Το 2014 υιοθετήθηκε νόμος που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για την παρενόχληση. Αιγύπτιες ακτιβίστριες καταγγέλλουν πως δεν εφαρμόζεται με ζέση. Μετά τον σάλο ο άνδρας που παρενοχλούσε τη Μαριάμ συνελήφθη. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 17 ευρώ. Ο δικηγόρος του την αποκάλεσε τρελή που αμαυρώνει τη φήμη της Αιγύπτου.