Καλεσμένη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, μαζί με την Έλλη Κοκκίνου, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι έχει πει «όχι» σε προτάσεις που την ενδιέφεραν, επειδή προτεραιότητα για εκείνη είναι το καλό της κόρης και του γιου της, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, τον Κρατερό Κατσούλη. Η δήλωση ήρθε χωρίς ωραιοποίηση και με σαφήνεια: δεν ισχυρίστηκε ότι είναι δυστυχής, αλλά τόνισε ότι οι επιλογές της έχουν άμεση σχέση με το πώς θέλει να προστατεύσει τη σχέση των παιδιών με τη ζωή της και με πιθανούς νέους συντρόφους.

Στην κουβέντα με την Έλλη Κοκκίνου η Καραβάτου ανέπτυξε τη σκέψη ότι το πώς βιώνει μια γυναίκα τον έρωτα επηρεάζεται αποφασιστικά από την ύπαρξη παιδιών: «Έχει να κάνει με το αν μια γυναίκα έχει παιδιά ή δεν έχει. Εμένα αυτό με περιορίζει, πολύ συνειδητά το λέω. Όχι ότι είμαι δυστυχής ή κάτι τέτοιο αλλά καταλαβαίνεις…», είπε. Ανέφερε ότι η απόφαση να λέει «όχι» δεν προήλθε από αίσθημα καταπίεσης αλλά από μια συνειδητή ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Εξήγησε ότι η φροντίδα του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών και ο φόβος για το πώς θα αντιληφθούν νέες φιλίες ή σχέσεις την οδήγησαν σε επιλογές που, έστω και δύσκολες, θεωρεί σωστές για το παρόν οικογενειακό πλαίσιο.

Στο ίδιο απόσπασμα η Καραβάτου σχολίασε: «Στα χρόνια αυτά, βέβαια εσύ είσαι μόνη πιο πολλά χρόνια απ’ όσα είμαι εγώ, εγώ έχω κάνει αυτές τις επιλογές. Είπα όχι. Παρόλο που ήθελα, πήγα πίσω. Σκέφτομαι αν κάτι συμβεί με κάποιον άλλον άνθρωπο, και αν κάνω κακό στα παιδιά μου; Αν γνωρίσουν κάποιον τα παιδιά μου και πώς θα το εκλάβουν».