Είναι εκείνη η Κυριακή του Μαΐου που γεμίζει με λουλούδια, αγκαλιές, παλιά οικογενειακά άλμπουμ και φυσικά stories αφιερωμένα στη «μαμά». Αλλά αυτή η μέρα δεν ξεκίνησε έτσι απλά.

Από πού ξεκίνησε τελικά;

Η ιδέα να τιμάμε τη μητέρα έχει ρίζες πολύ πιο παλιές απ’ όσο φανταζόμαστε. Στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι τιμούσαν τη Ρέα, συνδέοντας τη μητρότητα, με τη γονιμότητα και τη φύση.

Η Ρέα ήταν μια ισχυρή Τιτανίδα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, κόρη του Ουρανού και της Γαίας και σύζυγος του Κρόνου. Θεωρείται «Μητέρα των Θεών», καθώς γέννησε σημαντικούς Ολύμπιους θεούς όπως τον Δία, την Ήρα, τον Ποσειδώνα και τον Άδη.

Η σύγχρονη Γιορτή της Μητέρας

Η σύγχρονη μορφή της Γιορτής της Μητέρας διαμορφώθηκε πολύ αργότερα, στις αρχές του 20ού αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Anna Jarvis, η οποία μετά τον θάνατο της μητέρας της ξεκίνησε εκστρατεία για τη θεσμοθέτηση μιας επίσημης ημέρας αφιερωμένης στις μητέρες.

Το 1914, η προσπάθειά της δικαιώθηκε, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Woodrow Wilson αναγνώρισε επίσημα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως Ημέρα της Μητέρας. Από εκεί και πέρα, η γιορτή εξαπλώθηκε σταδιακά σε πολλές χώρες του κόσμου, αποκτώντας διαφορετικές τοπικές παραδόσεις, αλλά διατηρώντας τον ίδιο συμβολισμό: την αναγνώριση και την τιμή προς τη μητέρα.

Στην Ελλάδα, για ένα διάστημα η μητέρα τιμόταν στις 2 Φεβρουαρίου, μαζί με τη θρησκευτική γιορτή της Υπαπαντή. Από τη δεκαετία του ’60 όμως, υιοθετήθηκε η σημερινή εκδοχή, η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Η σύγχρονη εκδοχή: λίγο πιο… lifestyle

Σήμερα, η Γιορτή της Μητέρας έχει αποκτήσει έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Brunch, δώρα, φωτογραφίες και αφιερώσεις στα social media έχουν γίνει κομμάτι της ημέρας.

Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, η ουσία παραμένει ίδια: μια μικρή παύση από την καθημερινότητα για να θυμηθούμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία της μητέρας στη ζωή μας.

Γιορτή της μητέρας: Οι διάσημες Ελληνίδες που το ζουν για πρώτη φορά

Κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή αποκτά ένα νέο, ιδιαίτερο νόημα για κάποιες γυναίκες. Εκείνες που μόλις έγιναν μητέρες και φέτος γιορτάζουν για πρώτη φορά.

Για όλες αυτές τις γυναίκες, η φετινή Γιορτή της Μητέρας δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια «πρώτη φορά» που δύσκολα ξεχνιέται, η στιγμή που η λέξη «μαμά» αποκτά νέο νόημα.

Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα στις 3 Απριλίου και φέτος γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά, με τρυφερές στιγμές στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή και της κόρης τους, Ξένια.nbsp;

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί 11 Ιουλίου του 2025 και φέτος βιώνει για πρώτη φορά τη Γιορτή της Μητέρας, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και το μωρό τους, σε μια περίοδο γεμάτη συγκίνηση και νέα ξεκινήματα.

Δώρα Παντέλη

Η Δώρα Παντέλη έγινε μητέρα 25 Ιούλιο του 2025, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το παιδί είναι καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, και φέτος η παρουσιάστρια ζει για πρώτη φορά τη Γιορτή της Μητέρας με μεγάλη συγκίνηση και χαρά.

Άννα Κορακάκη

Η χρυσή Ολυμπιονίκης της σκοποβολής, Άννα Κορακάκη, έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2026, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι στις 31 του μήνα. Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε με το κοινό στις αρχές Φεβρουαρίου, δημοσιεύοντας τις πρώτες τρυφερές φωτογραφίες με την κόρη της, καρπό του γάμου της με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Κατερίνα Στεφανίδη

Η Κατερίνα Στεφανίδη έγινε μητέρα τον Ιούνιο του 2025, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι στις 30 του μήνα. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του επί κοντώ γνωστοποίησε το ευχάριστο γεγονός λίγες ημέρες αργότερα, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Μίτσελ Κρίερ, και το νεογέννητο παιδί τους.

Ίσως τελικά αυτό που κάνει τη Γιορτή της Μητέρας τόσο ξεχωριστή δεν είναι τα δώρα ή οι εντυπωσιακές κινήσεις. Είναι οι μικρές στιγμές: ένα τηλεφώνημα, μια αγκαλιά, μια απλή κουβέντα.