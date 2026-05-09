Η θρυλική μπάντα ανέβηκε στη σκηνή με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορεκόνε λίγο πριν τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

Το κοινό ενθουσιάστηκε όταν άκουσε από την αγαπημένη του μπάντα την πασίγνωστη μελωδία του Ζορμπά, του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ λίγο αργότερα το ΟΑΚΑ σείστηκε στους ρυθμούς του «Δεν χωράς πουθενά», του συγκροτήματος «Τρύπες», το οποίο επίσης ενέταξαν στην λίστα τους οι Metallica.

Metallica, 16 yıllık aranın ardından ilk kez bu gece Yunanistan’da konser verdi. Grubun seyircilere güzel bir sürprizi oldu; “Zorba The Greek”. #metallica #greece #athens pic.twitter.com/RX2ScSBkTK — Mandal Radyo (@MandalRadyo) May 9, 2026

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo άνοιξαν τη συναυλία με το εμβληματικό «Creeping Death» από το ιστορικό άλμπουμ «Ride the Lightning», με τη βραδιά στο ΟΑΚΑ να είναι εκρηκτική.

Οι Metallica έβαλαν «φωτιά» στο ΟΑΚΑ με το Enter Sandman, ενώ όταν έπαιξαν το Seek and Destroy, το τραγούδι-ύμνο του συγκροτήματος, οι χιλιάδες θεατές «γκρέμισαν» το στάδιο.

«Ελλάδα, είναι πανέμορφο που σας βλέπω και είστε εδώ. Κοιτάξτε τους φίλους σας, τις οικογένειές σας. Όλοι αυτοί αγαπούν τη metal μουσική. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και γιορτάζετε τη ζωή στους Metallica. Είμαστε ευγνώμονες που βρισκόμαστε εδώ», είπε ο Hetfield απευθυνόμενος στο ελληνικό κοινό.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», είχαν γράψει το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

Και η Αθήνα άκουσε, ξύπνησε και γέμισε το ΟΑΚΑ με περίπου 85.000 θεατές να τραγουδούν και να χορεύουν στους ρυθμούς των Metallica.

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίς. Στη σκηνή στις 18:00 ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 ακολούθησαν οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Με ένα setlist γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Master of Puppets», «One» και «Nothing Else Matters», η βραδιά ήταν ιστορική για το ελληνικό κοινό της rock και metal σκηνής.