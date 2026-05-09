Σύμφωνα με το neakriti.gr ο εργαζόμενος βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και χρειάστηκε να του γίνουν 20 ράμματα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται.