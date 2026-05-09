Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν νωρίς με τον Καρέλη, ενώ η Κηφισιά προσπάθησε να χτυπήσει κυρίως στην κόντρα. Η ομάδα των Σερρών κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 28’, όταν ο Ριέρα γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Ίβαν από κοντά έκανε το 1-0.

Η Κηφισιά ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές του Σεμπαστιάν Λέτο να δίνουν ώθηση στους φιλοξενούμενους. Μάλιστα, στο 48’ ο Θεοδωρίδης βρήκε δίχτυα μετά από σέντρα του Λαρουσί, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.

Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και τελικά απέδωσε καρπούς στο 63’, όταν ο Κονατέ έκανε τη σέντρα και ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε από κοντά σε 1-1.

Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και έφτασε στην ολική ανατροπή στο 85’. Ο Θεοδωρίδης έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα δεξιά, γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Μπένι και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στην ομάδα του μία νίκη που «σφράγισε» την παρουσία της και τη νέα σεζόν στη Super League.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (89΄ Αρμουγκομ), Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊράνλης (71΄ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (79΄ Σοφιανός), Τσαούσης (89΄ Μασκανάκης), Καρέλης, Ίβαν

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Μποτία (77΄ Σόουζα), Πέτκοφ, Λαρουσί, Έμπο, Αμανί (46΄ Ταβάρες), Ζέρσον (81΄ Σιμον), Πόμπο (46΄ Ρουκουνάκης), Μπένι, Χριστόπουλος (46΄ Θεοδωρίδης)