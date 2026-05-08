Σε Game 5 θα λύσουν τις διαφορές τους Παναθηναϊκός και Βαλένθια. Οι πράσινοι πήραν δύο ματς στην Roig Arena, οι πορτοκαλί απάντησαν με δύο νίκες στο Telekom Center Athens, επικρατώντας με 89-86 στο Game 4 κι έτσι η σειρά θα γυρίσει στην Ισπανία, με το τελευταίο εισιτήριο του EuroLeague Final Four 2026 να παραμένει χωρίς κάτοχο.

Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός έβγαλε από το δεύτερο ημίχρονο την αμυντική ένταση που του έλειψε στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά του έλειψαν στα κρίσιμα σημεία τα μεγάλα μακρινά σουτ που θα του επέτρεπαν την ανατροπή και πλέον η πρόκριση στο φάιναλ φορ της Αθήνας θα κριθεί στη Βαλένθια (12/5).

Euroleague: «Έφυγε» για φάιναλ φορ η Φενερμπαχτσέ και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό!

Φενέρμπαχτσε λύγισε τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας με 94-90 στην παράταση, έκανε το 3-1 στη σειρά των πλέι οφ της EuroLeague και εξασφάλισε την παρουσία της στο φάιναλ φορ της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό (22/5, 18:00).

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα συμμετάσχει για τρίτη διαδοχική χρονιά σε φάιναλ φορ και όγδοη συνολικά στην Ιστορία της, συνεχίζοντας την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε το 2025.

Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε 47-42 στο τέλος της δεύτερης περιόδου, με τους Μπιρτς, Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Η Ζάλγκιρις αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και πέρασε μπροστά με πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος οδήγησε τους Λιθουανούς μέχρι και στο +5 στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η Φενέρ, ωστόσο, βρήκε ξανά απαντήσεις στα κρίσιμα σημεία. Ο Μπόλντγουιν ισοφάρισε σε 80-80 στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, ο Χόρτον-Τάκερ ανέλαβε δράση, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους στη νίκη και την πρόκριση.

Κορυφαίοι για τη Φενέρμπαχτσε ήταν οι Κεμ Μπιρτς και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους έκαστος, ενώ για τη Ζάλγκιρις ξεχώρισε ο Φρανσίσκο με 23 πόντους και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80κ.α., 90-94 παρ.