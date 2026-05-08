Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε επιβεβαιωμένα περιστατικά, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, αρκετοί επιβάτες παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα ή παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ενεργοποιήσει δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών για τον εντοπισμό επιβατών που αποβιβάστηκαν από το πλοίο σε διαφορετικά σημεία του κόσμου. Στόχος είναι να αποτραπεί πιθανή περαιτέρω εξάπλωση σε πολλές ηπείρους.

Υγειονομικές υπηρεσίες σε 12 χώρες έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό 29 ταξιδιωτών διαφόρων εθνικοτήτων που αποχώρησαν από το πλοίο μετά το πρώτο του σκέλος στη Σάντα Ελένα. Υπάρχει ανησυχία ότι κάποιοι ίσως μετέφεραν τον ιό χωρίς να έχουν γνώση.

Θάνατοι και σοβαρά περιστατικά

Μεταξύ των πιο σοβαρών καταγραφών περιλαμβάνονται:

τρεις απώλειες ζωής (δύο από την Ολλανδία και μία από τη Γερμανία)

επιβάτες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

αρκετά άτομα με συμπτώματα που παρακολουθούνται στενά

Οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του ιού Andes, μιας σπάνιας μορφής χανταϊού που, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να περάσει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πιθανή αρχική έκθεση σε περιοχές με τρωκτικά, κατά τη διάρκεια ταξιδιών παρατήρησης άγριας ζωής στη Νότια Αμερική.

Κρούσμα και στην Ευρώπη

Στην Ισπανία εξετάζεται ύποπτη περίπτωση γυναίκας που εμφάνισε συμπτώματα στην περιοχή Αλικάντε, έπειτα από πιθανή επαφή σε πτήση με επιβάτη που συνδεόταν με το κρουαζιερόπλοιο. Οι αρχές ερευνούν πιθανή δευτερογενή μετάδοση μέσω αεροπορικού ταξιδιού.

Άτομα που είχαν επιβιβαστεί στο MV Hondius και επέστρεψαν στις χώρες τους βρίσκονται πλέον υπό παρακολούθηση ή καραντίνα σε διάφορα κράτη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Ελβετία και η Σιγκαπούρη.

Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται απομόνωση λόγω της μεγάλης διάρκειας επώασης του ιού, που μπορεί να φτάσει αρκετές εβδομάδες.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι η λοίμωξη μπορεί να εμφανιστεί αρχικά με:

πυρετό και έντονη κόπωση

πόνους στο σώμα

βήχα και αδυναμία

σε βαριές περιπτώσεις, αναπνευστική ανεπάρκεια

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η ταυτόχρονη εμφάνιση περιστατικών σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πλήρη χαρτογράφηση και τον έλεγχο της κατάστασης.