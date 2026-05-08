Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας, πήγαινε ανάποδα και όταν του έκαναν σήμα αστυνομικοί δεν σταμάτησε. Αμέσως άρχισε η καταδίωξή του και λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν επί της Ερατοσθένους.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ οι μετρήσεις έδειξαν 0,14 mg/l στην πρώτη εξέταση και 0,12 mg/l στη δεύτερη.

Επιβεβαίωση ΕΤ: Μπλόκο στους ανήλικους για τα πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση – Τι είπε ο Χρυσοχοΐδης

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γνωστοποίησε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ότι εξετάζεται η θέσπιση μέτρων που θα απαγορεύουν τη χρήση πατινιών από ανηλίκους επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του ET.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ΕΤ που ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την καθολική απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερο και δύσκολο» το ζήτημα της κυκλοφορίας των πατινιών, σημειώνοντας ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση για λόγους ασφάλειας. «Ο χειρισμός του ζητήματος με τα πατίνια ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, το νέο πλαίσιο αναμένεται να προωθηθεί άμεσα, ενώ ευθύνη θα έχουν και οι δήμοι ως προς τον έλεγχο της στάθμευσης και του αριθμού των διαθέσιμων πατινιών. «Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε.

ΚΟΚ: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ξεχωρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται εκείνα που κινούνται έως 6 χλμ./ώρα και θεωρούνται ως πεζοί, και στη δεύτερη εκείνα που φτάνουν έως 25 χλμ./ώρα και αντιμετωπίζονται ως ποδήλατα. Για τη δεύτερη κατηγορία ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες, όπως η κίνηση σε ποδηλατόδρομους ή στο δεξί άκρο του δρόμου, η χρήση κράνους και φωτισμού, καθώς και η απαγόρευση μεταφοράς δεύτερου επιβάτη.

Αναλυτικότερα:

Για το σύνολο των οχημάτων μικροκινητικότητας ορίζεται ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ/ώρα.

-Οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και λοιπών ΕΠΗΟ δεν επιτρέπεται να κινούνται σε οδούς που έχουν όριο ταχύτητας πάνω από 50 χλμ./ώρα. Έτσι, τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύεται να κινούνται σε επαρχιακές οδούς, στις μεγάλες λεωφόρους, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

-Οι χρήστες απαγορεύεται να έχουν ακουστικά στα αυτιά τους και φυσικά να μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο, παρά μόνο με ανοικτή ακρόαση.

-Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου.

-Αν η μέγιστη ταχύτητά τους είναι 6χλμ/ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί και επιτρέπεται η οδήγηση τους σε άτομα άνω των 12 ετών.

-Αν έχουν ταχύτητα από 6 έως 25 χλμ/ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα. Επιτρέπεται η οδήγησή τους από 15 ετών και άνω.

-Αν υπάρχουν ποδηλατοδρόμοι υποχρεούνται να κινούνται στους ποδηλατοδρόμους. Διαφορετικά, οι οδηγοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

-Την νύκτα είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικού αντανακλαστικού γιλέκου.

-Πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κουδούνι, λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και κόκκινο αντανακλαστικό φως πίσω.

-Οι οδηγοί τους πρέπει να φορούν κράνος.

-Σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη των πεζών και να τους παραχωρούν προτεραιότητα.

-Όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να οδηγούν τα ηλεκτρικά οχήματα βαδίζοντας.

Επιστολή από τους παιδιάτρους

Τα συχνά ατυχήματα δεν προβληματίζουν μόνο την κυβέρνηση, τους συγκοινωνιολόγους και τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και τους παιδιάτρους οι οποίοι μέσω επιστολή τους στο υπουργείο Μεταφορών ζητούν μεταξύ άλλων εκπαιδευτικές και κλινικές παρεμβάσεις.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων (Π.ΟΜ.Ε.Π.), εκφράζοντας την ανησυχία της για την δραματική αύξηση των τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήματα µε ηλεκτρικά πατίνια, ζητά την άμεση εισαγωγή αγωγής οδικής ασφάλειας για ΕΠΗΟ στα προγράμματα σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου, την εθνική εκστρατεία ενημέρωσης γονέων µέσω σχολείων παιδιατρικών ιατρείων και ΜΜΕ για τους κινδύνους και τις νομικές ευθύνες, την ενσωμάτωση σύντομης συμβουλευτικής για ασφαλή χρήση ΕΠΗΟ στις τακτικές παιδιατρικές επισκέψεις των ηλικιών 10, 12 και 15 ετών (πρόγραμμα anticipatory guidance) και τη συνεργασία µε εμπορικά καταστήματα για διανομή ενημερωτικού υλικού κατά την αγορά πατινιού.

Παράλληλα, προτείνει την ίδρυση εθνικού επιδημιολογικού μητρώου καταγραφής παιδικών ατυχημάτων µε ΕΠΗΟ για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής και την ανάπτυξη πρωτοκόλλου κλινικής διαχείρισης τραυματισμών από ΕΠΗΟ σε παιδιατρικά ΤΕΠ. Η Π.ΟΜ.Ε.Π. διευκρινίζει ότι «δεν τάσσεται κατά της κινητικότητας και της ελευθερίας των νέων. Αντιθέτως, αναγνωρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια ως µέσο μεταφοράς µε θέση στις σύγχρονες πόλεις. Ωστόσο, η ελευθερία κάθε παιδιού τελειώνει εκεί που αρχίζει ο κίνδυνος για τη ζωή του».