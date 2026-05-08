Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και άλλοι ομοσπονδιακοί φορείς, όπως ο Λευκός Οίκος, οι υπηρεσίες πληροφοριών, η NASA, το Υπουργείο Ενέργειας και το FBI.

Σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω της πλατφόρμας X, το Πεντάγωνο υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχε τάση αποδυνάμωσης του ενδιαφέροντος γύρω από τέτοιες αναφορές, ενώ πλέον δίνεται έμφαση στη διαφάνεια και στην άμεση πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί την αποδέσμευση του σχετικού υλικού, το οποίο θα δημοσιεύεται τμηματικά.

Το μήνυμα του Τραμπ

Στη σελίδα του Υπουργείου Πολέμου ο Τραμπ στέλνει το εξής μήνυμα: «Με βάση το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί, θα δώσω εντολή στον Υπουργό Πολέμου και σε άλλα αρμόδεια υπουργεία και υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

Το μήνυμα του Χέγκσεθ

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αναφέρει: «Το Υπουργείο Πολέμου είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Πρόεδρο Τραμπ για να φέρει πρωτοφανή διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση της κυβέρνησής μας για τα Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα. Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, τροφοδοτούσαν επί μακρόν δικαιολογημένες εικασίες — και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα δικά του μάτια. Αυτή η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αποδεικνύει τη γνήσια δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».