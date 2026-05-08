Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύει το cretalive.gr, η γυναίκα εισέρχεται μόνη της στο κατάστημα, όταν ο άνδρας την ακολουθεί και της επιτίθεται αιφνιδιαστικά, ακινητοποιώντας την και ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Παρά τις προσπάθειές της να αντισταθεί και να καλέσει σε βοήθεια, ο άνδρας συνεχίζει τη βίαιη επίθεση, μέχρι που τελικά την αφήνει και αποχωρεί από τον χώρο.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος είχε ενημερωθεί για το περιστατικό και είχε δει το οπτικό υλικό, εντόπισε τον δράστη στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο. Τον αναγνώρισε και ειδοποίησε τις αρχές, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.