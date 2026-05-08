Με τη συμπλήρωση 35 ετών αδιάλειπτης παρουσίας στον κλάδο των ιδιωτικών κατασκευών, η διοίκηση της εταιρείας επέλεξε να αντικαταστήσει τις επετειακές εκδηλώσεις με μια ουσιαστική παρέμβαση στον αστικό ιστό του Βόλου. Στόχος ήταν η άμεση αποκατάσταση των συνθηκών διαβίωσης δύο ευάλωτων ανθρώπων, οι οποίες είχαν χάσει τη μόνιμη κατοικία τους και το σύνολο του οικιακού τους εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των ακραίων φαινομένων.

Η PPK Constructions ανέλαβε εξ ολοκλήρου τον σχεδιασμό και την κατασκευή, παραδίδοντας μια σύγχρονη και ασφαλή κατοικία 85 τ.μ.

Το έργο περιλαμβάνει:

• Αποκατάσταση του κτιριακού κελύφους.

• Διαμόρφωση τριών κυρίων δωματίων, κουζίνας και λουτρού.

• Εφαρμογή σύγχρονων προτύπων λειτουργικότητας και ασφάλειας.

Η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της PPK Constructions για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Σε μια περίοδο που ο κατασκευαστικός κλάδος καλείται να δώσει λύσεις στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, η εταιρεία επιλέγει να επιστρέψει αξία στην τοπική κοινωνία, εστιάζοντας στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

Η δράση αποτελεί το επιστέγασμα μιας πορείας τρεισήμισι δεκαετιών, κατά τις οποίες η PPK Constructions έχει ταυτίσει το όνομά της με την ανάπτυξη του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας. Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών έργων και υποδομών, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην τεχνική αρτιότητα και την αξιοπιστία.

Ο κ. Γιώργος Παπακώστας, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία, σημείωσε πως η τεχνογνωσία της εταιρείας οφείλει να τίθεται στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και αποτελεσματικά, «Η συμπλήρωση 35 ετών λειτουργίας δεν είναι μόνο ένας επιχειρηματικός σταθμός, αλλά και μια δέσμευση απέναντι στην κοινωνία που μας στηρίζει», σημειώνει «Σε περιόδους κρίσης, ο τεχνικός κλάδος οφείλει να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην αποκατάσταση του κοινωνικού και αστικού ιστού».

Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί τη δέσμευση της PPK Constructions να συνεχίσει να δραστηριοποιείται με γνώμονα την ποιότητα, την αξιοπιστία και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας της εδώ και τρεισήμισι δεκαετίες.

Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική επιλογή της PPK Constructions να εντάσσει την κοινωνική υπευθυνότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αποδεικνύοντας ότι η τεχνογνωσία των πολιτικών μηχανικών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανακούφιση των πληγέντων από την κλιματική κρίση.