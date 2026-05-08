Από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026, το Bagatelle Athens φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό Four Hands Event σε σύμπραξη με το εστιατόριο Ovio και τον σεφ Πάνο Ιωαννίδη. Δύο ομάδες με έντονη ταυτότητα και δημιουργική φιλοσοφία συναντιούνται στην Astir Marina Βουλιαγμένης, δημιουργώντας μια εμπειρία με επίκεντρο τη γεύση.

Από τη μία, το Bagatelle φέρνει μαζί του το κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που το καθιέρωσε και μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές ομάδες του με τον σεφ του Bagatelle London, Giuseppe Stripolli και τον και τον Head Mixologist για όλα τα Bagatelle παγκοσμίως, Johann Bouard. Από την άλλη, ο σεφ Πάνος Ιωαννίδης και η ομάδα του Ovio μεταφέρουν τις signature δημιουργίες τους, ανανεωμένες με ένα twist εμπνευσμένο από τη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Το cocktail experience ολοκληρώνει η bartender Πόπη Σεβαστού.

Το Bagatelle θα παρουσιάσει μερικά από τα εμβληματικά του πιάτα με χαρακτηριστικές γεύσεις εμπνευσμένες από τη Μεσόγειο και την εποχικότητα, όπως οι μελιτζάνες με παρμεζάνα και μπουράτα και το τρυφερό αρνί με μυρωδικά και ταρτάκια λαχανικών με τρούφα. Το Ovio παρουσιάζει κάποιες από τις αγαπημένες δημιουργίες του ειδικά επιμελημένες για τo event. Ανάμεσα σε αυτά είναι η κρύα σούπα Panzanella με ταρτάρ γαρίδας Κοιλάδος, tartare ψαριού ημέρας με φρέσκια καλοκαιρινή τρούφα και spaghetti Chitarra bianco-nero με μπαρμπούνια Savoro.

Απολαύστε ένα μοναδικό τετραήμερο όπου το διεθνές brand του Bagatelle συναντά δημιουργικά το Ovio, ένα από τα πιο δυναμικά και σύγχρονα εστιατόρια της Αθήνας!

Πρόγραμμα λειτουργίας:

14 & 15 Μαΐου: Dinner service only (19:00 – 23:30, last order)

16 & 17 Μαΐου: Lunch & Dinner (13:30 – 23:30, last order)

Για κρατήσεις:

https://bagatelle.com/venues/athens/booking

Bagatelle Athens: Astir Marina Βουλιαγμένης, Απόλλωνος 77, Βουλιαγμένη 166 71

Tel: +30 2144448240

