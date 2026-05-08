Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ομιλία του στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας», σε συνεργασία με το OPENTV και το «Έθνος», με τίτλο «Ο κόσμος σε μετάβαση – Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων».





Αναλυτικά, τα μέτρα αφορούν στο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, στην αύξηση του επιδόματος για συνταξιούχους στα 300 ευρώ και του αριθμού των δικαιούχων, στο μέτρο για την επιστροφή ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από την κατοικία τους, στην απαγόρευση άδειας για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που θα ισχύσει αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου και στην ένταξη νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ. Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε οι χήρες συνταξιούχοι θα παίρνουν το επίδομα των 300 ευρώ από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών.

Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών εστίασε στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, με μέτρα όπως η άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών για όσους οφειλέτες αποπληρώνουν το 25% της οφειλής, τη διεύρυνση της δυνατότητας ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και για οφειλές από 5.000 ευρώ, καθώς και τη δυνατότητα των 72 δόσεων για οφειλές έως τον Δεκέμβριο του 2023. Ανέφερε δε ότι διαχωρίζεται η κύρια κατοικία των οφειλετών από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε με το πλέγμα αυτών των μέτρων να δοθεί νέα ευκαιρία στους οφειλέτες.

«Η ελληνική οικονομία έχει σήμερα μία εντελώς διαφορετική αφετηρία σε σχέση με το 2019», σημείωσε ακόμη ο κ. Πιερρακάκης, εκτιμώντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ν’ αντέξει τον αντίκτυπο της κρίσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δήλωσε δε αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας στο μέλλον, σημειώνοντας ότι για το 2026 «αναθεωρήσαμε την πρόβλεψη την ανάπτυξη στο 2% από 2,4% και ο πληθωρισμός θα αυξηθεί βραχυπρόθεσμα, αλλά για το 2027 αναθεωρήσαμε ανοδικά την πρόβλεψη για την ανάπτυξη και καθοδικά για τον πληθωρισμό». Σημείωσε επίσης ότι το ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ έχει αυξηθεί στο 17% από 11% το 2019 και η ανεργία έχει μειωθεί στο 8% από το 29% που ήταν στην κορύφωση της κρίσης την περασμένη 10ετία. Όσο για το δημόσιο χρέος, μειώνεται σταδιακά, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το τέλος της 10ετίας και μόνο από την πρόωρη αποπληρωμή του εξοικονομούνται 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Αυτό σημαίνει, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών, ότι «αν συνεχίσουμε με τον ρυθμό αυτό, έως το 2030 θα έχουμε κερδίσει μία χαμένη δεκαετία», ενώ έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη στήριξη της καινοτομίας, στην ενίσχυση των επενδύσεων στην ενέργεια και στα logistics, καθώς η Ελλάδα έχει γίνει ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο για το τι θ’ ακολουθήσει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως πλέον υπάρχουν μια κουλτούρα σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, νέοι πόροι από την ΕΕ και έτσι έχει αυξηθεί η δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό, παράλληλα με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης.