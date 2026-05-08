Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Μάιου κατά την διάρκεια περιπολίας που έκαναν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό των 2.880 ευρώ, 19 χρυσές λίρες, μισόλιρο, 5 χρυσές αλυσίδες χειρός, 3 χρυσά βραχιόλια, 5 χρυσές αλυσίδες λαιμού, 22 χρυσά δαχτυλίδια, 10 ασημένια δαχτυλίδια, 10 χρυσοί σταυροί, σετ χρυσά σκουλαρίκια, 7 πέρλες, 4 ασημένια σκουλαρίκια μονά και χρυσή καρφίτσα.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία των κατηγορουμένων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 65 ρολόγια, 20 βραχιόλια, 52 δαχτυλίδια, 82 σκουλαρίκια, 6 χρυσές αλυσίδες και 17 κολιέ, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.