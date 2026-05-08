Υλικά – Πεντανόστιμες μελιτζάνες φούρνου με τυριά

1,5 κιλό μελιτζάνες

500 γραμμ. τριμμένη ντομάτα

1 κουτί ντομάτα κονκασέ

1 κουταλιά της σούπας πάστα ντομάτας

1 κρεμμύδι

Βασιλικός

400 γραμμ.φέτα

200 γραμμ. παρμεζάνα

Διαδικασία

Κόβουμε τις μελιτζάνες κυδωνάτες. Τις τηγανίζουμε, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και τον βασιλικό. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα, το κονκασέ και την πάστα, προσθέτουμε τον βασιλικό, αλάτι,πιπέρι και λίγο θυμάρι, 1 πρεζα ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Σε ένα ταψί μεσαίου μεγέθους, βάζουμε λίγο από τη σάλτσα και φτιάχνουμε την πρώτη στρώση από μελιτζάνες. Καλύπτουμε τα κενά.

Απλώνουνε τη μισή σάλτσα. Σπάμε την μισή φέτα και ρίχνουνε την μισή παρμεζάνα, μετά στρώνουμε τις υπόλοιπες μελιτζάνες και ακολουθούμε τα ίδια βήματα. Ψήνουμε για 35-40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει το φαγητό.

