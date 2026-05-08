Αυτό ήταν ένα από τα δεκάδες «ευχαριστώ» που έχει λάβει η Ευθυμία Φανδρίδου από ανθρώπους που παρέλαβαν τα memorial αρκουδάκια που δημιουργεί με μεράκι και μπόλικη αγάπη.

Στην πραγματικότητα είναι αρκουδάκια τα οποία «ντύνονται» με ρούχα ανθρώπων που έχουν φύγει από την ζωή και τα αγαπημένα τους πρόσωπα προκειμένου να έχουν κάτι από εκείνους, ζητούν από την Ευθυμία να τα μετατρέψει σε μια αγκαλιά που θα παραμείνει εδώ.

Το «Cloth Memories» ξεκίνησε το 2024 όπως εξήγησε στον Ελεύθερο Τύπο η Ευθυμία. Η πρώτη ιδέα, δεν γεννήθηκε για ανθρώπους που… λείπουν αλλά από την ανάγκη της να διατηρήσει κάτι από το πρώτο της παιδί που μεγάλωνε.

«Η ιδέα δεν ξεκίνησε ως επαγγελματική, ήταν καθαρά προσωπικό project. Όταν ήμουν έγκυος στο δεύτερο παιδί, κοιτούσα τα βρεφικά ρουχαλάκια του πρώτου μου γιου και με έπιασε μια νοσταλγία. Σκέφτηκα πως θα μπορούσα να κρατήσω αυτές τις αναμνήσεις» εξηγεί και προσθέτει πως «μετά θυμήθηκα ότι έκαναν κάτι αντίστοιχο στο εξωτερικό και λέω κάποια κοπέλα στην Ελλάδα θα το κάνει, θα αγοράσω αλλά δεν βρήκα καμία οπότε αποφάσισα να δοκιμάσω να φτιάξω εγώ».

Στα δύο χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχει βρει πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο και αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζει να δημιουργεί αρκουδάκια για όλα τα γούστα και τις ανάγκες. Πλέον, η ενασχόληση αυτή έχει μετατραπεί στην βασική της εργασία, την οποία σκοπεύει να διατηρήσει για όσο υπάρχει ζήτηση.

Ποιες είναι όμως οι προτιμήσεις των παραγγελιών; Όπως εξηγεί η Ευθυμία «στην αρχή όλες οι παραγγελίες ήταν για μωράκια. Τον τελευταίο χρόνο, με αφορμή ένα βίντεο που έγινε viral, οι παραγγελίες για memorial αρκουδάκια έχουν εκτοξευτεί. Συγκεκριμένα το 85% των παραγγελιών είναι πλέον για ανθρώπους που έχουν φύγει από την ζωή».

Στο ερώτημα τι μηνύματα λαμβάνει από τον κόσμο που έχει εξυπηρετήσει, απαντά πως ξεχωρίζει της κοπέλας που της έστειλε «δεν ξέρω αν το κατάλαβες αλλά μου πρόσφερες μία ακόμα αγκαλιά με τον μπαμπά μου» – κάτι το οποίο την λύγισε όπως παραδέχεται γιατί κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι τελικά για κάποιον που του λείπει ένας άνθρωπος. «Εννοείται ότι αγαπάω όλα τα αρκουδάκια που φτιάχνω αλλά τα memorial έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα και αξία» προσθέτει.

Η διαδικασία δημιουργίας

Περιγράφοντας τη διαδικασία της δημιουργίας, τονίζει ότι επειδή πρόκειται για κάτι τόσο ξεχωριστό, η κάθε παραγγελία έχει και τη δική της ιεροτελεστία. Μάλιστα, παραδέχεται ότι περισσότερο χρόνο της παίρνει η σκέψη για το πως θα συνδυάσει τα ρούχα που παρέλαβε, παρά το να ολοκληρώσει το ράψιμο στο αρκουδάκι.

Στο «Cloth Memories» δεν δημιουργούνται όμως μόνο αρκουδάκια αλλά και κουβέρτες, μαξιλάρια, φούτερ, μπρελόκ ή ό,τι άλλο μπορεί να πάρει νέα ζωή μέσα από υφάσματα. Μάλιστα, παρέχεται και η δυνατότητα για όσους το επιθυμούν, η Ευθυμία να κεντήσει και κάποιο μήνυμα πάνω.

Περισσότερες πληροφορίες: https://clothmemories.com/