Την Πέμπτη (07/05) έγινε για πρώτη φορά γνωστό ότι τουλάχιστον 29 επιβάτες 12 διαφορετικών εθνικοτήτων αποβιβάστηκαν από το MV Hondius στις 24 Απριλίου, μετά τον πρώτο θάνατο, αλλά πριν ανιχνευθεί ο ιός, γεγονός που προκάλεσε μια αγωνιώδη προσπάθεια να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι κινήσεις τους από τότε.

Εκτός από τους επιβάτες οι υγειονομικές αρχές αναζητούν και οποιονδήποτε είχε στενή επαφή μαζί τους έκτοτε.

Τρεις άνθρωποι – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχασαν τη ζωή τους κατά το ξέσπασμα στο πλοίο MV Hondius.

Συνολικά, πέντε άτομα επιβεβαιώθηκε ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, ενώ υπάρχουν ακόμη τρία ύποπτα κρούσματα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Ο hantavirus συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Όλοι οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου το πλοίο έκανε στάση στις 24 Απριλίου, έχουν ενημερωθεί, ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν άτομα από τουλάχιστον 12 χώρες, μεταξύ των οποίων επτά Βρετανοί πολίτες και έξι από τις ΗΠΑ. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού σε αυτό το ξέσπασμα σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου.

Δεν είναι covid

Ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός, ακόμη και αν το στέλεχος των Άνδεων του ιού, που βρέθηκε σε αρκετά θύματα, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.

«Αυτός δεν είναι ο κορωνοϊός, είναι ένας πολύ διαφορετικός ιός», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Μαρία βαν Κέρχοβ, διευθύντρια του ΠΟΥ για τη διαχείριση επιδημιών και πανδημιών. «Δεν είναι η ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν πριν από έξι χρόνια».

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι εργάζεται πάνω σε οδηγίες βήμα-προς-βήμα για όταν οι δεκάδες επιβάτες που παραμένουν στο πλοίο, το οποίο πλέει προς τα Κανάρια Νησιά, φτάσουν εκεί το Σάββατο (09/05) ή την Κυριακή (10/05) και αποβιβαστούν για να ταξιδέψουν προς τις πατρίδες τους. Κανένας από αυτούς τους επιβάτες δεν παρουσιάζει συμπτώματα επί του παρόντος.

Παρακολούθηση περιπτώσεων σε πολλές χώρες

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος για το αμερικανικό κοινό ήταν εξαιρετικά χαμηλός εκείνη τη στιγμή. Το CDC των ΗΠΑ έχει ταξινομήσει το ξέσπασμα ως απόκριση έκτακτης ανάγκης «επιπέδου 3», μετέδωσε το ABC News.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη (07/05) ότι είχε ενημερωθεί για τον hantavirus και εξέφρασε την ελπίδα ότι είναι υπό έλεγχο. «Είναι σε μεγάλο βαθμό, ελπίζουμε, υπό έλεγχο», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς εάν οι Αμερικανοί θα πρέπει να ανησυχούν για τυχόν εξάπλωση του ιού, ο Τραμπ απάντησε: «Ελπίζω πως όχι». Είπε επίσης, χωρίς να επεκταθεί, ότι αναμένεται μια έκθεση για τον ιό την Παρασκευή (08/05).

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Τζόρτζια ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί δύο ασυμπτωματικούς κατοίκους που επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά την αποβίβασή τους από το κρουαζιερόπλοιο.

Το Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας της Αριζόνα δήλωσε ότι παρακολουθεί έναν κάτοικο, ο οποίος επέβαινε επίσης στο πλοίο και δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Σύμφωνα με τους New York Times, η Καλιφόρνια παρακολουθούσε έναν αριθμό κατοίκων που βρίσκονταν στο πλοίο.

Αξιωματούχοι στο Τέξας δήλωσαν ότι δύο κάτοικοι που ήταν επιβάτες στο πλοίο είχαν επιστρέψει στις ΗΠΑ προτού ταυτοποιηθεί το ξέσπασμα. Ένας Γάλλος πολίτης έχει έρθει σε επαφή με άτομο που είχε αρρωστήσει, αλλά δεν εμφανίζει συμπτώματα, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Η Σιγκαπούρη έχει απομονώσει και εξετάζει δύο κατοίκους που επέβαιναν στο πλοίο, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Μεταδοτικών Νοσημάτων (CDA).

Ιχνηλάτηση επαφών

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου Oceanwide Expeditions δήλωσε ότι εργάζεται για να εξακριβώσει τις λεπτομέρειες όλων των επιβατών και του πληρώματος που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν σε διάφορες στάσεις από τις 20 Μαρτίου.

Το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε, και οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι τα πρώτα κρούσματα αυτού του ξεσπάσματος χανταϊού, επιβιβάστηκαν την 1η Απριλίου.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM δήλωσε ότι αποβίβασε την Ολλανδή από αεροπλάνο στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Πέθανε πριν προλάβει να φτάσει στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό RTL, μια αεροσυνοδός της KLM που είχε έρθει σε επαφή μαζί της εισήχθη σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ αφού εμφάνισε πιθανά συμπτώματα χανταϊού.

Το πλήρωμα και οι επιβάτες που βοήθησαν την Ολλανδή καλούνται καθημερινά για υγειονομικούς ελέγχους, ανέφεραν οι ολλανδικές αρχές στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NOS.

Νοσηλείες κι εξετάσεις

Τρεις ασθενείς απομακρύνθηκαν από το πλοίο την Τετάρτη (06/05). Δύο έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Ολλανδία, ενώ ένας άλλος μεταφέρθηκε στη Γερμανία για ιατρική περίθαλψη.

Ο Martin Anstee, οδηγός αποστολής, ήταν ένας από τους δύο απομακρυνθέντες που νοσηλεύονται στην Ολλανδία, σύμφωνα με το Sky News, και τους δήλωσε ότι «είναι καλά» αλλά «πρέπει να γίνουν ακόμη πολλές εξετάσεις».

Η Πανεπιστημιακή Κλινική του Ντίσελντορφ, που περιθάλπει τη Γερμανίδα ασθενή, δήλωσε ότι δεν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα αλλά για επαφή και ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Στην Ελβετία, ένας άνδρας που ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο και εισήχθη σε νοσοκομείο βρέθηκε θετικός στη μόλυνση, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ένας Δανός πολίτης που επέβαινε στο Hondius επέστρεψε στο σπίτι του και του δόθηκε οδηγία να αυτοαπομονωθεί προληπτικά, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Δανίας.

Στον Καναδά, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο Καναδοί που συμμετείχαν στην κρουαζιέρα επέστρεψαν στην πατρίδα τους πριν εντοπιστεί το ξέσπασμα και ένας άλλος Καναδός βρισκόταν στην ίδια πτήση με άτομο που παρουσίαζε συμπτώματα. Και οι τρεις είναι επί του παρόντος ασυμπτωματικοί.