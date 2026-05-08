Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που είχε επεκταθεί σε όλο το όχημα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο εύρημα, καθώς εντόπισαν σορό αγνώστων στοιχείων μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο, γεγονός που προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των αρχών.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026
