Οι αιτήσεις τοποθετούνται χρονικά στο διάστημα 11–15 Μαΐου 2026.

Το πρόγραμμα αφορά επιδότηση για τη διαμονή παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις που είναι ενταγμένες στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, μέσω επιταγής διαμονής (voucher).

Η υλοποίηση αφορά περίπου 70.000 επιταγές και καλύπτει την καλοκαιρινή περίοδο από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα επιλογής κατασκήνωσης και χρονικού διαστήματος, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας κατά την περίοδο αιτήσεων, ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, καθώς και άνεργοι με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας. Παράλληλα, προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια έως 30.000 ευρώ ετησίως, με ειδικές ρυθμίσεις για μακροχρόνια ανέργους και ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Προτεραιότητα δίνεται σε μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και σε δικαιούχους που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με χρήση κωδικών TAXISnet.