

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η πλατφόρμα προχωρά στην απενεργοποίηση της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (E2EE) για τα μηνύματα, κάτι που σημαίνει ότι τα «εξαιρετικά ιδιωτικά» chats δεν θα είναι πλέον προστατευμένα με τον ίδιο τρόπο όπως πριν.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά στροφή 180 μοιρών από τη Meta, η οποία στο παρελθόν είχε παρουσιάσει την τεχνολογία ως το κορυφαίο πρότυπο προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο διασφαλίζει ότι μόνο αποστολέας και παραλήπτης έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων. Με τη νέα αλλαγή, το Instagram θα χρησιμοποιεί πλέον τυπική κρυπτογράφηση, γεγονός που σημαίνει ότι ο πάροχος υπηρεσίας μπορεί δυνητικά να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνομιλιών, όπως φωτογραφίες, βίντεο και φωνητικά μηνύματα.

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις: ορισμένοι φορείς τη στηρίζουν, υποστηρίζοντας ότι διευκολύνει τον εντοπισμό παράνομου περιεχομένου και την προστασία ανηλίκων, ενώ οργανώσεις υπεράσπισης της ιδιωτικότητας κάνουν λόγο για σοβαρό πισωγύρισμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Η Meta είχε δεσμευτεί από το 2019 να επεκτείνει την κρυπτογράφηση σε όλες τις πλατφόρμες της, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε ήδη προχωρήσει σε εφαρμογή της στο Messenger. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή της στο Instagram τελικά δεν προχώρησε όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα παραμένουν έντονες, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η νέα πολιτική αλλάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι προσωπικές συνομιλίες στην πλατφόρμα.