Οι εικόνες, διαθέσιμες δωρεάν σε υψηλή ανάλυση μέσω της επίσημης πλατφόρμας της NASA, αποτυπώνουν κάθε φάση της Γης, αλλά και τη Σελήνη από απόσταση αναπνοής, σε μια αποστολή που σηματοδοτεί την επιστροφή του ανθρώπου σε βαθύ διάστημα για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε δωρεάν όλες τις φωτογραφίες ΕΔΩ

Οι πρώτοι άνθρωποι στη Σελήνη μετά από δεκαετίες

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ της NASA, μαζί με τον Τζέρεμι Χάνσεν της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που ταξίδεψαν στη Σελήνη και επέστρεψαν με ασφάλεια μετά την αποστολή Apollo 17.

Έτσι, εντάσσονται σε μια πολύ μικρή ομάδα μόλις 24 ανθρώπων που έχουν πραγματοποιήσει παρόμοιο ταξίδι.

Κατά την επιστροφή, ο Γουάιζμαν περιέγραψε τη Γη ως «ένα όμορφο μπλε θέαμα» καθώς εμφανιζόταν στον ορίζοντα.

Διάσωση και επιστροφή στη Γη

Μετά την προσθαλάσσωση, ομάδα διάσωσης από το πλοίο USS John P. Murtha ανέλαβε την ανάκτηση του πληρώματος. Οι αστροναύτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο πλοίο και στη συνέχεια με ελικόπτερο, αφού πρώτα υποβλήθηκαν σε ιατρικούς ελέγχους.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε:

«Δεν πρόκειται για μια εμπειρία που συμβαίνει μία φορά στη ζωή. Είναι μόνο η αρχή. Θα επιστρέψουμε ξανά και ξανά, μέχρι να προσσεληνωθούμε το 2028 και να αρχίσουμε να χτίζουμε τη βάση μας».

Ρεκόρ και ιστορικές πρωτιές

Η αποστολή κατέγραψε σημαντικά επιτεύγματα:

Η Κριστίνα Κοχ έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στη Σελήνη και επέστρεψε

Ο Τζέρεμι Χάνσεν έγινε ο πρώτος μη Αμερικανός στο συγκεκριμένο εγχείρημα

Ο Βίκτορ Γκλόβερ έγινε ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που πέτυχε κάτι τέτοιο

Παράλληλα, το πλήρωμα έφτασε σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη, ξεπερνώντας το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — NASA (@NASA) April 11, 2026



Η αποστολή χάρισε εντυπωσιακές εικόνες της Σελήνης και της Γης από το διάστημα, ενώ οι αστροναύτες μοιράστηκαν έντονες στιγμές συγκίνησης.

Η Κριστίνα Κοχ περιέγραψε την εμπειρία:

«Η Σελήνη είναι ένα μοναδικό σώμα στο σύμπαν. Όταν τη συγκρίνεις με τη Γη, συνειδητοποιείς πόσα κοινά έχουμε και πόσο θαύμα είναι ο πλανήτης μας».

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν το πλήρωμα πρότεινε να δοθεί το όνομα της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή Γουάιζμαν σε έναν κρατήρα της Σελήνης.

Τεχνικές δοκιμές και προβλήματα

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αστροναύτες δοκίμασαν:

συστήματα υποστήριξης ζωής

ανιχνευτές ακτινοβολίας

νέες διαστημικές στολές

BREAKING: Astronauts Christina Koch, Victor Glover Jr., Jeremy Hansen and Reid Wiseman have exited the Orion capsule after a successful Artemis II splashdown. Follow live updates: https://t.co/obevyEPTg6 pic.twitter.com/6h3l2mzWr7 — ABC News (@ABC) April 11, 2026

Παράλληλα, αντιμετώπισαν και προβλήματα, όπως δυσλειτουργία στην τουαλέτα της κάψουλας, που οδήγησε σε αυτοσχέδιες λύσεις εν πτήσει.

Το επόμενο βήμα: Επιστροφή στη Σελήνη για πάντα

Η NASA θεωρεί την αποστολή καθοριστικό βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, με στόχο επανδρωμένη προσελήνωση το 2028 και δημιουργία μόνιμης βάσης μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Όπως δήλωσε η Νίκι Φοξ:

«Οι τέσσερις αστροναύτες μάς πήραν σε ένα απίστευτο ταξίδι και έφεραν πίσω εικόνες που θα εμπνεύσουν γενιές».

Η επιτυχία της αποστολής σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εξερεύνηση του διαστήματος – και ίσως την αρχή μιας μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τη Γη.