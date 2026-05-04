Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευάλωτοι συμπολίτες μας στην καθημερινότητα είναι πολλά, από τη δυσκολία μετακίνησης έως τις συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία.

Τα εμπόδια που πρέπει να αρθούν είναι πολλά και απαιτούν συντονισμό, αλλά και επαρκή χρηματοδότηση. Οι 12 δράσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση με πόρους από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο είναι μια ολιστική δέσμη που στην ολοκλήρωσή της θα έχει αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη για την κοινότητα των αναπήρων και το αυτονόητο δικαίωμά τους στην αυτονομία.

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες είναι οι διαδικασίες γνωμάτευσης στα ΚΕΔΑΣΥ, που σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούν ακόμα και δύο χρόνια, στερώντας από τους μαθητές το δικαίωμά τους για έγκαιρη και σωστή στήριξη.

Αντίστοιχης σπουδαιότητας είναι οι καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άνθρωποι όλων των ηλικιών που θέλουν να μετακινηθούν με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ειδικά αν ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Πρόκληση υψηλού επιπέδου είναι και η διασφάλιση της ανεξάρτητης διαβίωσης μέσα από δράσεις, όπως ο θεσμός του προσωπικού βοηθού και παρεμβάσεις σε κατοικίες και χώρους εργασίας.