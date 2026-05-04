Σύμφωνα με υλικό που παρουσίασε το Live News, οι τρεις νεαροί –δύο αδέρφια 23 και 18 ετών και ένας ακόμη 18χρονος– εμφανίζονται να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο οπλισμένοι με μαχαίρι και πιστόλια κρότου.

Στα πλάνα φαίνεται να ανταλλάσσουν κουβέντες με τον 57χρονο, να τον ακινητοποιούν και στη συνέχεια να τον μαχαιρώνουν στον μηρό, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ο ίδιος ο πορτιέρης περιέγραψε τα όσα έζησε λέγοντας: «με μαχαίρωσαν χωρίς λόγο. Τον Οκτώβριο είχαν ξαναέρθει και έκαναν πάλι φασαρία. Τους πέταξαν έξω τότε και αυτοί το κρατούσαν. Τώρα ήρθαν ξανά και τους είπα ότι δεν θα μπουν στο μπαρ. Άρχισαν φασαρία. Ένας κρατούσε μαχαίρι και οι άλλοι δύο είχαν και πιστόλια κρότου επάνω τους και με σημάδευαν».

Μετά την επίθεση, οι τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο προκειμένου να διαφύγουν, με οδηγό έναν ανήλικο. Ωστόσο, καταδιώχθηκαν από τον τραυματισμένο 57χρονο και ακόμη έναν υπάλληλο του καταστήματος.

Σε άλλο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που το όχημα κινείται επικίνδυνα, χωρίς οι δράστες να διστάζουν να χτυπήσουν πεζούς που βρίσκονταν μπροστά τους.

Σε ξεχωριστό οπτικό υλικό, ο 57χρονος φαίνεται να επιστρέφει αιμόφυρτος στο κατάστημα, να περπατά μπροστά από την είσοδο και να παραπατά, λίγα λεπτά μετά τον τραυματισμό του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, ηλικίας 23 και 18 ετών, ενώ ο τρίτος 18χρονος, που αρχικά αναζητούνταν, παραδόθηκε στις Αρχές.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου, ενώ ο 18χρονος που παραδόθηκε ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Ο 57χρονος πορτιέρης έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναρρώνει.