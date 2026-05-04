Ανδρουλάκης για Καστανίδη: «Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης - Συνεπής η στάση του»

Δήλωσε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για ένα πρόσωπο που «διέγραψε ο Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σημίτης. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής».

Απαντώντας στην κριτική που ασκεί ο κ. Καστανίδης, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε πως «στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα πήραμε μία απόφαση σχεδόν με ομοφωνία η οποία τι λέει. Για τους βουλευτές πέντε θητείες και όχι περισσότερο. Για τους ευρωβουλευτές τρεις θητείες. Για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων τρεις θητείες».

«Γιατί το κάναμε αυτό; Δεν το κάνουμε για τον κύριο Καστανίδη. Αφορά πάρα πολλούς. Αφορά και εμένα που είμαι ευρωβουλευτής. Αφορά πάρα πολλά στελέχη. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα προεδριλίκια. Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με κανένα. Εγώ πήρα μία απόφαση μαζί με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ» ανέφερε.

Θέτει, δε, το ερώτημα: «Ο κ. Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ».

Μάλιστα, καταλήγοντας, σημειώνει πως «όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη. Γι’ αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής».





Καστανίδης: Ντροπή να λέγεται ότι με απέπεμψε ο Σημίτης, παραιτήθηκα

Από την συχνότητα του Action24 και την εκπομπή «Επόμενη ημέρα» ο Χάρης Καστανίδης απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη και όσα είπε. « Το 1997 παραιτήθηκα με σκληρή δήλωση από υπουργός Μεταφορών. Η κυβέρνηση Σημίτη παρότι είχε συμφωνήσει να υπάρξουν κανόνες διαφάνειας στις προμήθειες δημοσίων έργων, μέσω μιας ανεξάρτητης επιτροπής υπό τον Αριστόβουλο Μάνεση, έκανε πίσω» τόνισε αρχικά ο κ. Καστανίδης. «Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα. Δεν ντρέπονται να λένε ότι με διέγραψε ο Σημίτης; Δεν με απέπεμψε, παραιτήθηκα. Δεν ντρέπονται να λένε ότι διέσπασα το ΠΑΣΟΚ το 2012;» σημείωσε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.





Νίκος Ανδρουλάκης – Χάρης Καστανίδης: Το παρασκήνιο μιας αναμενόμενης παραίτησης

Ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ με μια ανακοίνωση – κόλαφο κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο πρώην υπουργός στην ανακοίνωση που εξέδωσε υπερασπίστηκε τη δική του πολιτική διαδρομή, τονίζοντας τη συμβολή του σε κρίσιμες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η ίδρυση του Συνηγόρου του Πολίτη και η θεσμοθέτηση μέτρων κατά της διαφθοράς. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η εντιμότητα και η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον δεν συνδέονται με τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής παρουσίας. Καταλήγοντας, ο κ. Καστανίδης σημείωσε ότι η παραίτησή του αφορά το σημερινό κομματικό σχήμα και όχι τις ιδεολογικές αρχές της παράταξης, τονίζοντας πως παραμένει πιστός στις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Κλείνει δε με νόημα την επιστολή του, χρησιμοποιώντας μια φράση του Γάλλου φιλέλληνα, συγγραφέα, πολιτικού και ιδρυτή του γαλλικού ρομαντισμού, Φρανσουά-Ωγκύστ-Ρενέ, υποκόμη ντε Σατωμπριάν (γνωστού στους περισσότερους στη χώρα μας ως «Σατωβριάνδου»): «Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα».

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Καστανίδη

Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά, με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος.

Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων.

Στις εκλογές του 2023, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του, διορισμένοι στον Τομέα Οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις, που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή. Και για μην μείνει καμμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του, στο πρόσφατο συνέδριο, εφηύρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Το ανώτατο όριο θητειών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ψευδώς διέδιδαν κάποιοι, παρά μόνον εμένα.

Στο forum των Δελφών δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο των θητειών, γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές, παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος όταν στο μέλλον θα είναι «διατελέσας», καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν «αμόλυντοι» από το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις.

Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος.

Υστερόβουλος, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία, στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος.

Ανιστόρητος και προσβλητικός για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μας, με πολύχρονη παρουσία στην πολιτική και στη Βουλή, προσωπικότητες που έλαμψαν με το ηθικό παράδειγμά τους, τίμησαν τη Δημοκρατία, υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών.

Ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Ιωάννης Αλευράς ή ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος θα είχαν υποστεί την δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτήδειου Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκαιρινός τους.

Σε ό,τι με αφορά, μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν στο πρόσωπό μου τον άνθρωπο που συνέταξε τον ιδρυτικό νόμο για τον Συνήγορο του Πολίτη, που ίδρυσε την Ανεξάρτητη Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που δεν δίστασε να παραιτηθεί από υπουργός, υπερασπιζόμενος την διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, όταν η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις της. Μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως βασικές διατάξεις νόμων κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής φέρουν την υπογραφή μου, ως υπουργού Δικαιοσύνης.

Η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια, η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον και όχι στις εκλογικές πελατείες έχουν σχέση με τη συνείδηση, τον χαρακτήρα, το ήθος των προσώπων και όχι με το εύρος των θητειών.

Συμπεραίνω. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και, κυρίως, για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω, γι’ αυτό, την παραίτησή μου. Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατωβριάνδου: «Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα». Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχισθούν».

Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο ΕΡΤnews Radio ο Κώστας Τσουκαλάς Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Μου το είπαν στο ραδιόφωνο που ήμουν πριν από εσάς, ακριβώς 15 λεπτά πριν. Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητειών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της, όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια έδρα θα κρατήσει; Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης; Αυτό είναι το νέο πολιτικό στάτους, είναι αυτό, η διαπραγμάτευση; Προφανώς δεν είναι αυτό. Άρα, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό στην πορεία του Χάρη Καστανίδη. Προφανώς δεν είναι ένα γεγονός που μας ευχαριστεί η ανακοίνωση και η δήλωσή του. Από την άλλη μεριά, είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουση με τη μονιμότητα στην πολιτική».

Χάρης Καστανίδης: Το παρασκήνιο της αποχώρησης

Η παραίτηση Καστανίδη ήταν προδιαγεγραμμένη από την εκλογική αναμέτρηση του 2023, που ήρθε για άλλη μια φορά πρώτος σε «σταυρούς» και με διαφορά στην Α’ Θεσσαλονίκης. Αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης κράτησε την έδρα της Α’ Θεσσαλονίκης, αφήνοντας εκτός βουλής τον πρώτο σε ψήφους στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Στο πρόσφατο Συνέδριο με την τροποποίηση του καταστατικού «διαγράφηκε» κάθε ενδεχόμενο καθόδου του εκ νέου με το ΠΑΣΟΚ, αφού για να είναι πλέον κάποιος υποψήφιος βουλευτής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 έτη κοινοβουλευτικής εμπειρίας. Από τη ρύθμιση ωστόσο εξαιρέθηκαν οι πρώην πρόεδροι, δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που εκλεγόταν επίσης στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Οπότε η καταστατική αλλαγή πήγαινε κατευθείαν προς τον κ. Καστανίδη, κάτι που επίσης επισημαίνει στη σημερινή επιστολή του. «[…] Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του (σ.σ. κ. Νίκου Ανδρουλάκη), στο πρόσφατο συνέδριο, εφηύρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Το ανώτατο όριο θητειών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ψευδώς διέδιδαν κάποιοι, παρά μόνον εμένα», γράφει χαρακτηριστικά.

Ο Χάρης Καστανίδης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να ανοίξει –τουλάχιστον στην παρούσα φάση- γέφυρες προς τον Αλέξη Τσίπρα ή να ενταχθεί στην «Ιθάκη» ή σε κάποιο άλλο κόμμα. Το διαμηνύει άλλωστε με τη φράση του: «Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη».

Σημειώνεται ότι από τον Ιούλιο του 2024, ο πρώην υπουργός είχε σημειώσει σε γραπτή δήλωσή του πως: «Αν η απόφαση του κ. Ανδρουλάκη (σ.σ. να επιλέξει για έδρα του την Α’ Θεσσαλονίκης) στηριζόταν στην επιθυμία του να ανανεώσει την κοινοβουλευτική ομάδα, είχε μιαν έντιμη επιλογή απέναντι σε εκλεγμένο βουλευτή του κόμματός του, με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή: να με καλέσει πριν από τις (σ.σ. πρώτες) εκλογές του Μαΐου και να μου ζητήσει να μην συμμετάσχω στα ψηφοδέλτια, εφόσον η πρόθεσή του ήταν η ανανέωση. Δεν έπραξε αυτό. Επέλεξε τον αποκλεισμό μου, αφού, προηγουμένως, οι πολίτες αποφάνθηκαν ότι θέλουν να συνεχίσω να τους εκπροσωπώ, μόνος πια απομένων εκλεγμένος βουλευτής από το μεγάλο και ιστορικό ΠΑΣΟΚ. Την ανανέωση είτε επιλέγεις να την επιβάλεις ως αρχηγός έγκαιρα με απόφασή σου είτε, αλλιώς, σέβεσαι και τιμάς την επιλογή των ψηφοφόρων, χωρίς διαβουλεύσεις άγνωστων παρασκηνίων. Για τους παραπάνω λόγους, υποθέτω ότι το κριτήριο του κ. Ανδρουλάκη ήταν άλλο και όχι η ανανέωση».