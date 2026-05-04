Οι νεαροί το βράδυ της Κυριακής (3/5) επιτέθηκαν στον 15χρονο τραυματίζοντάς τον με αιχμηρό αντικείμενο σε πλάτη και μηρό, με το θύμα της επίθεσης να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Παίδων.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αρχίζουν και τρέχουν για να εξαφανιστούν από το σημείο, αφού τραυμάτισαν τον νεαρό.

Τα άτομα που του επιτέθηκαν φέρονται να τον ρώτησαν αν είναι από τη «Γούβα», σε ένα επεισόδιο που συνδέεται με υποτιθέμενες διαφορές περιοχών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε κοντινή απόσταση από το σημείο που ο 15χρονος δέχτηκε την επίθεση εντοπίστηκε μια σιδερόβεργα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στο Νοσοκομείο Παίδων είχε πάει και ένας 14χρονος, συνοδεία της μητέρας του.

Ο 14χρονος δεν σχετίζεται με τον 15χρονο, ωστόσο, σύμφωνα με όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν στην οδό Αρτέμωνος στο Παγκράτι, τον πλησίασε μια ομάδα 10-15 ατόμων και τον ρώτησε αν είναι από την περιοχή. Όταν εκείνος απάντησε θετικά, τότε τον ξυλοκόπησαν και τράπηκαν σε φυγή.