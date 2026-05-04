Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, που απασχολεί έντονα με το συμβόλαιό της με τον ΣΚΑΪ, έκανε ένα ταξίδι στο Κάιρο και πόσταρε μία φωτογραφία της.

Έγραψε, μάλιστα, ότι πάντα ακολουθεί τον ήλιο, ενώ ταυτόχρονα στην πόζα της εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό μαντήλι που φορούν στην έρημο. Αν και η ίδια δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για όσα συμβαίνουν στο κανάλι, δεν ήταν λίγοι οι followers που θεώρησαν ότι είναι αιχμή.

Σία Κοσιώνη: Τι συμβαίνει με τον ΣΚΑΪ

Οι πρώτες πληροφορίες, που έκαναν λόγο για ρήξη στη σχέση των δύο πλευρών, είχαν διαρρεύσει πριν από κάποιους μήνες, αρκετά νωρίτερα δηλαδή από την περίοδο που ξεκινάμε να συζητάμε για μεταγραφές και αποχωρήσεις.

Τότε το κανάλι φρόντιζε να διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες για ρήγμα στη σχέσεις με την Κοσιώνη. Ωστόσο, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αν και η ίδια η Σία Κοσιώνη φρόντιζε να κρατά κρυφά τα χαρτιά της και να αποφεύγει διακριτικά τις απαντήσεις συναδέλφων για το αν θα μείνει ή θα φύγει από τον ΣΚΑΪ, οι διαρροές συνεχίζονταν. Εδώ και εβδομάδες, είναι γνωστό ότι η ανκοργούμαν αναμένει ένα ραντεβού με την ιδιοκτησία του σταθμού προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση. Μια απόφαση, που όπως όλα έδειχναν, περισσότερο έμοιαζε με μονόδρομο.

Σήμερα Δευτέρα, ο Γρηγόρης Μελάς μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έδωσε μία νέα διάσταση μιλώντας για οριστικό διαζύγιο. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΣΚΑΪ, Γρηγόρης Δημητριάδης, ενημέρωσε τη Σία Κοσιώνη πως ο σταθμός δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί της μετά τη λήξη του συμβολαίου της, στα τέλη Ιουνίου. Το ανώτατο στέλεχος του σταθμού ενημέρωσε τη δημοσιογράφο πως η απόφαση της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ είναι οριστική.