Ποιο ψωμί είναι ασφαλέστερο για τις τιμές του σακχάρου

Οταν αναρωτιέστε ποιο ψωμί είναι ασφαλέστερο αν έχετε υψηλό σάκχαρο στο αίμα, η απάντηση βρίσκεται στη σύνθεση των συστατικών του. Σύμφωνα με την καθηγήτρια διατροφής Lisa Young, συγγραφέα του βιβλίου Finally Full, Finally Slim, το ψωμί με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες αποτελεί την πιο επικίνδυνη επιλογή. Αυτός ο συνδυασμός προκαλεί απότομη άνοδο της γλυκόζης, δημιουργώντας αιχμές που επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Αντίθετα, το ψωμί πλούσιο σε φυτικές ίνες συμβάλλει στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου, επιβραδύνοντας την απορρόφηση των υδατανθράκων. Η ιδανική επιλογή περιλαμβάνει ολικής άλεσης δημητριακά, σπόρους και χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Η διαφορά μεταξύ απλών και σύνθετων υδατανθράκων

Για να κατανοήσετε ποιο ψωμί είναι ασφαλέστερο αν έχετε υψηλό σάκχαρο στο αίμα, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ των τύπων υδατανθράκων που περιέχει.

Οι απλοί υδατάνθρακες αποτελούνται από μία ή δύο μονάδες σακχάρου, όπως η γλυκόζη και η φρουκτόζη. Απορροφώνται ταχύτατα από τον οργανισμό, προκαλώντας απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Το λευκό ψωμί ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καθώς παράγεται από εξευγενισμένο αλεύρι που έχει χάσει τις περισσότερες θρεπτικές του ουσίες.

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες, από την άλλη πλευρά, διαθέτουν πολύπλοκη χημική δομή με τρία ή περισσότερα μόρια σακχάρων. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διασπαστούν, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τη γλυκόζη σταδιακά και ελεγχόμενα. Αυτή η σταδιακή απελευθέρωση ενέργειας προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και προστασία στον οργανισμό.

Οι φυτικές ίνες ως σύμμαχος στη ρύθμιση του σακχάρου

Το ψωμί με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή για όσους παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα γλυκόζης. Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση των υδατανθράκων, αποτρέποντας τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου. Επιπλέον, οι ίνες προσφέρουν αίσθημα κορεσμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, βοηθώντας στον έλεγχο του σωματικού βάρους, παράγοντας που επηρεάζει άμεσα τη διαχείριση του διαβήτη. Το ψωμί ολικής άλεσης, το σικάλεως και το πολύσπορο ψωμί περιέχουν σημαντικές ποσότητες φυτικών ινών.

Πρακτικές συμβουλές για την επιλογή ψωμιού

Οταν επιλέγετε ψωμί στο σούπερ μάρκετ, διαβάστε προσεκτικά τη διατροφική ετικέτα.

Αναζητήστε προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά φέτα και χαμηλή περιεκτικότητα σε προσθήκη ζάχαρης.

Προτιμήστε ψωμί που στη λίστα συστατικών αναφέρει ολικής άλεσης αλεύρι ως πρώτο συστατικό.

Αποφύγετε το λευκό ψωμί και τα προϊόντα που περιέχουν εξευγενισμένα αλεύρια, καθώς αυτά συμπεριφέρονται σαν απλοί υδατάνθρακες στον οργανισμό.

Η συνδυασμένη κατανάλωση ψωμιού με πρωτεΐνες ή υγιεινά λιπαρά, όπως αβοκάντο ή ταχίνι, βοηθά επίσης στη μείωση της γλυκαιμικής απόκρισης.

Η σωστή επιλογή ψωμιού δεν σημαίνει στέρηση, αλλά έξυπνη διατροφική στρατηγική που επιτρέπει την απόλαυση των υδατανθράκων χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο την υγεία σας. Με τη γνώση και τις κατάλληλες επιλογές, μπορείτε να διατηρήσετε σταθερά επίπεδα γλυκόζης και να προστατεύσετε τον οργανισμό σας από τις επιπλοκές της υπεργλυκαιμίας.

*Από το ένθετο Διαβήτης που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής