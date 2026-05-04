Πρόκειται για την πρώτη φορά που αποδεικνύεται ότι μεταμόσχευση κρυοσυντηρημένου ορχικού ιστού από προεφηβική ηλικία μπορεί να αποκαταστήσει την παραγωγή σπέρματος σε ενήλικα. Ο 27χρονος είχε καταψύξει το δείγμα σε ηλικία 10 ετών, πριν υποβληθεί σε ισχυρή χημειοθεραπεία στο πλαίσιο θεραπείας για δρεπανοκυτταρική αναιμία.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα», δήλωσε η Ellen Goossens από το Vrije Universiteit Brussel, που ηγήθηκε της έρευνας. «Δίνει ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους ότι θα μπορέσουν να αποκτήσουν βιολογικά παιδιά».

Θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μπορούν να σώσουν ζωές σε παιδιά με καρκίνο ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, ωστόσο συχνά προκαλούν μόνιμη στειρότητα. Μετά την εφηβεία, οι άνδρες μπορούν να καταψύξουν σπέρμα για μελλοντική χρήση σε εξωσωματική γονιμοποίηση, κάτι που δεν είναι εφικτό για αγόρια πριν την εφηβεία.

Ήδη από το 2002, μια κλινική στο Βέλγιο ξεκίνησε να αποθηκεύει ορχικό ιστό από προεφηβικούς ασθενείς. Ο ιστός αυτός περιέχει βλαστοκύτταρα που εξελίσσονται σε σπερματοζωάρια, καθώς και κύτταρα που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους.

Πέρυσι, μικρά τμήματα του ιστού επανατοποθετήθηκαν στον οργανισμό του ασθενούς – τόσο στον όρχι όσο και κάτω από το δέρμα του οσχέου. Έναν χρόνο αργότερα, δύο από τα μοσχεύματα παρήγαγαν ώριμο σπέρμα, το οποίο συλλέχθηκε και καταψύχθηκε.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα σπερματοζωάρια δεν μπορούν να περάσουν φυσιολογικά στο σπέρμα, ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ο Rod Mitchell από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «απόδειξη ότι η μέθοδος λειτουργεί», προσθέτοντας ότι αναμένονται σύντομα παρόμοιες μεταμοσχεύσεις.

Περισσότεροι από 3.000 ασθενείς παγκοσμίως σύμφωνα με τον Guardian έχουν ήδη αποθηκεύσει ορχικό ιστό, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 200 άτομα ετησίως θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτή τη μέθοδο.

Ο πρώτος ασθενής εξετάζει τώρα αν θα προχωρήσει σε νέα μεταμόσχευση για τη συλλογή περισσότερου σπέρματος ή αν θα επιχειρήσει άμεσα εξωσωματική γονιμοποίηση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην αποκατάσταση της ανδρικής γονιμότητας.