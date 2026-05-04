Εκατομμύρια φίλαθλοι ενδέχεται να μην μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση που ξεκινά τον επόμενο μήνα, εξαιτίας αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα μετάδοσης στην Ινδία, αλλά και της απουσίας οποιασδήποτε επίσημης συμφωνίας στην Κίνα.

Στην Ινδία, μια κοινοπραξία των Reliance Industries και The Walt Disney Company προσέφερε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2026, ποσό που θεωρείται πολύ χαμηλότερο από τις απαιτήσεις της FIFA και δεν έγινε αποδεκτό, σύμφωνα με πηγές. Παράλληλα, η Sony Group Corporation συμμετείχε σε συζητήσεις, αλλά τελικά αποφάσισε να μην καταθέσει προσφορά.

Την ίδια στιγμή, δεν έχει ανακοινωθεί καμία συμφωνία για την Κίνα, παρότι η χώρα αντιπροσώπευε σχεδόν το 50% της παγκόσμιας ψηφιακής θέασης στο Μουντιάλ του 2022.

Η απουσία συμφωνιών σε αυτό το στάδιο θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς σε προηγούμενες διοργανώσεις – όπως το 2018 και το 2022 – τα δικαιώματα είχαν εξασφαλιστεί πολύ νωρίτερα, με τον κρατικό τηλεοπτικό φορέα της Κίνας να ξεκινά εγκαίρως την προβολή διαφημιστικού υλικού.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για την ολοκλήρωση συμφωνιών, την προετοιμασία των μεταδόσεων και την πώληση διαφημιστικού χρόνου.

Αρχικά, η FIFA φέρεται να ζητούσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα των διοργανώσεων του 2026 και του 2030 στην Ινδία, όμως το ποσό αυτό μειώθηκε σημαντικά στη συνέχεια. Παρ’ όλα αυτά, η προσφορά των 20 εκατομμυρίων εξακολουθεί να θεωρείται ανεπαρκής.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο στην Ινδία είναι περιορισμένο σε σύγκριση με το κρίκετ, ενώ το γεγονός ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό σημαίνει ότι πολλοί θα προβάλλονται μεταμεσονύχτιες ώρες για το ινδικό κοινό.

Επιπλέον, η επιβράδυνση της διαφημιστικής αγοράς, που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει επηρεάσει αρνητικά τις προσδοκίες εσόδων.

Παρά το τεράστιο φίλαθλο κοινό σε Ινδία και Κίνα – με εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές – η FIFA βρίσκεται πλέον σε μια κρίσιμη φάση διαπραγματεύσεων, με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά για την εξεύρεση λύσης πριν από την έναρξη του τουρνουά.