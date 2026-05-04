Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην παρουσία του με τους «πράσινους», το οποίο συνοδεύεται και από αξιόλογη επιθετική συνεισφορά.

Η πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό καταγράφηκε στις 24 Ιανουαρίου 2024, στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ατρόμητο. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Σε αυτά τα 100 παιχνίδια, ο διεθνής μέσος έχει αγωνιστεί 59 φορές στη Super League, σημειώνοντας 13 γκολ, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδας μετρά 14 συμμετοχές με 5 τέρματα. Παράλληλα, έχει καταγράψει 27 παρουσίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σκοράροντας δύο φορές.

Συνολικά, ο Μπακασέτας έχει πετύχει 20 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στην ομάδα.