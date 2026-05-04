Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 2.106 επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, επιδιώκοντας να ενισχύσει νέους από την περιφέρεια, όπου οι δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση είναι συχνά περιορισμένες.

Ταυτόχρονα, διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων, ώστε να περιλαμβάνει και περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, ιδιαίτερα όταν ο πατέρας απασχολείται στον αγροτικό τομέα. Την καθιέρωση της δράσης ως μόνιμου θεσμού, καθώς και τη συνέχιση της οικονομικής επιβράβευσης, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που μέχρι πρότινος εφαρμοζόταν πιλοτικά, επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη τη χώρα. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν εφάπαξ ενίσχυση 1.000 ευρώ μετά την επιτυχή εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακή σχολή μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ποιους μαθητές είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ

Το μέτρο αφορά μαθητές που:

συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

πετυχαίνουν την εισαγωγή τους σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

προέρχονται από οικογένειες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη νέων που μεγαλώνουν στην περιφέρεια και συχνά έρχονται αντιμέτωποι με μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Από φέτος, το πρόγραμμα αποκτά πιο σταθερό χαρακτήρα, καθώς καθιερώνεται ως μόνιμη κοινωνική παροχή και εφαρμόζεται πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο.

Παράλληλα, όπως έχει αναφέρει η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, διευρύνονται και οι κατηγορίες των δικαιούχων, καθώς πλέον προβλέπεται κάλυψη και για μονογονεϊκές οικογένειες με πατέρα που ζει και εργάζεται στην ύπαιθρο.

Μητσοτάκης: «Συνολικά 2.106 παιδιά θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ»

Στην οικονομική στήριξη αυτών των μαθητών αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του με την εβδομαδιαία ανασκόπηση:

«Έχω και μερικά ευχάριστα νέα για τους νέους μας στην ύπαιθρο: από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».