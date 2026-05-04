Επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της LG στον τομέα του σχεδιασμού, αυτή η εντυπωσιακή επίδοση έρχεται να συνεχίσει την επιτυχία της εταιρείας στο iF Design Award 2026, όπου κατέκτησε 26 διακρίσεις.

Νικήτρια της διάκρισης Best of the Best στο φετινό Red Dot Award, η τηλεόραση LG OLED evo W6 Wallpaper TV συνδυάζει την τεχνολογία True Wireless της LG με το εμβληματικό Wallpaper Design της. Η νέα Wallpaper TV διαθέτει προφίλ πάχους περίπου εννέα χιλιοστών, που της επιτρέπει να εφαρμόζει επίπεδα στον τοίχο. Τα βασικά εξαρτήματα, όπως το τροφοδοτικό και τα ηχεία, είναι ενσωματωμένα στην ίδια την οθόνη, ενώ το ξεχωριστό Zero Connect Box — στο οποίο συνδέονται όλες οι εξωτερικές είσοδοι — μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση έως 10 μέτρων, για ένα καθαρό και τακτοποιημένο περιβάλλον παρακολούθησης. Επεκτείνοντας αυτή την ασύρματη δυνατότητα, η LG έχει επίσης λάβει την πιστοποίηση True Wireless Lossless Vision από την TÜV Rheinland, η οποία αναγνωρίζει την ποιότητα εικόνας που παραμένει αναλλοίωτη κατά την διαδικασία ασύρματης μετάδοσης.

Πέρα από την Wallpaper TV, η LG αναγνωρίστηκε για μια ποικιλία προϊόντων που συνδυάζουν απρόσκοπτο, ολοκληρωμένο σχεδιασμό με βελτιωμένη ευκολία χρήσης. Στα βραβευθέντα περιλαμβάνονται το ψυγείο French door της εταιρείας με το σύστημα μεντεσέ Zero Clearance™, που επιτρέπει ευέλικτη εγκατάσταση και εφαρμογή επίπεδα στον τοίχο, το κλιματιστικό LG Whisen Objet Collection Cool, που διακρίνεται για τον εκλεπτυσμένο, μινιμαλιστικό του σχεδιασμό και το LG Sound Suite, ένα αρθρωτό οικιακό ηχοσύστημα που προσαρμόζει έξυπνα τον καθηλωτικό ήχο Dolby Atmos στον ακροατή και τον χώρο, προσφέροντας κινηματογραφικό ήχο χωρίς πολύπλοκη εγκατάσταση.

Η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στον τομέα του σχεδιασμού αναδείχθηκε περαιτέρω από καινοτόμες λύσεις των επιχειρηματικών κλάδων μελλοντικής ανάπτυξής. Το οικιακό ρομπότ LG CLOiD, το οποίο μπορεί να βοηθά με οικιακές εργασίες, να κατανοεί ανθρώπινες φωνές και χειρονομίες και να εκφράζεται μέσα από μια ποικιλία εκφράσεων προσώπου, έλαβε βραβείο. Οι εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού (AWHP) LG Therma V™ — οι μονάδες Control, Hydro και Combi — μια κομψή και αποδοτική λύση για οικιακή θέρμανση και παροχή ζεστού νερού, τιμήθηκαν για τον αρμονικό τους σχεδιασμό με διαισθητική διεπαφή έγχρωμης οθόνης αφής 6,8 ιντσών. Επιπλέον, το showroom SKS στο Σικάγο των Η.Π.Α. αναγνωρίστηκε για τον πολυτελή χωρικό του σχεδιασμό.

Στα επιπλέον βραβευθέντα προϊόντα περιλαμβάνονται τα ηχεία xboom, οι οθόνες gaming UltraGear και τα laptop LG gram.

«Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε σχεδιασμούς με επίκεντρο τον πελάτη, που εντάσσονται φυσικά στους χώρους διαβίωσης και ενισχύουν την ευκολία χρήσης», δήλωσε ο Chung Wook-jun, επικεφαλής του Εταιρικού Κέντρου Σχεδιασμού της LG Electronics.