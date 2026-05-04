Στο πλαίσιο της συνόδου του Συμβουλίου για θέματα γεωργίας θα συζητηθεί η αντιμετώπιση των αυξανόμενων κρίσεων στον αγροτικό τομέα, με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών και της αστάθειας των αγορών. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, με στόχο τη διασφάλιση της παραγωγής και της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της Συνόδου του Συμβουλίου για θέματα Αλιείας βασικό θέμα συζήτησης θα αποτελέσει η αξιολόγηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), του θεμελιώδους ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Η αξιολόγηση καλύπτει τα τελευταία έτη και αποτελεί την πρώτη συνολική αποτίμηση του ισχύοντος κανονισμού, με βάση κριτήρια όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνοχή και η προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στη διαδικασία αξιολόγησης εντοπίζονται προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων, την πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της ενσωμάτωσης πολιτικών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τη θαλάσσια ρύπανση και την ολοκληρωμένη θαλάσσια διαχείριση.

Τα ευρήματα της αξιολόγησης αναμένεται να παρουσιάσει ο αρμόδιος Επίτροπος, Κώστας Καδής.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί αύριο, 5 Μαΐου, στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δεσμευτικής πολιτικής πρωτοβουλίας MedFish4Ever.Στη Διάσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κρατών-μελών της Μεσογείου, ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.