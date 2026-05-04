Σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών την οποία επικαλείται το CNN, μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον πρόεδρο απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι επισκέπτες του επικεφαλής του Κρεμλίνου πρέπει να υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο, ενώ όσοι εργάζονται κοντά του μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ορισμένα από τα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες, μετά τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου στρατηγού τον Δεκέμβριο, η οποία πυροδότησε διαμάχη στα ανώτατα κλιμάκια του ρωσικού κατεστημένου ασφαλείας. Αυτό υποδηλώνει αυξανόμενη ανησυχία εντός του Κρεμλίνου, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών δυσχερειών, αυξανόμενων ενδείξεων διαφωνίας και οπισθοδρομήσεων στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται τακτικά ο Πούτιν, σύμφωνα με την έκθεση. Αυτός και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βάλνταϊ, την απομονωμένη καλοκαιρινή κατοικία του προέδρου που βρίσκεται μεταξύ της Αγίας Πετρούπολης και της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την έκθεση, δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση μέχρι στιγμής φέτος, παρά τις τακτικές επισκέψεις που πραγματοποιούσε το 2025. Για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς, το Κρεμλίνο δημοσιοποιεί προ-μαγνητοσκοπημένες εικόνες του, προσθέτει η έκθεση.

Από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν περνά επίσης εβδομάδες σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στο Κρασνοντάρ, μια παράκτια περιοχή που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, λίγες ώρες μακριά από τη Μόσχα, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση που δόθηκε στο CNN και σε άλλα μέσα ενημέρωσης από πηγή κοντά σε ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης κρίσης γύρω από το Κρεμλίνο, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του βίαιου και καταδικασμένου πολέμου.

Οι απώλειες της Ρωσίας, που σύμφωνα με εκτιμήσεις των δυτικών χωρών ανέρχονται σε περίπου 30.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα εδαφικά κέρδη στο μέτωπο και τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με drones από την Ουκρανία βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, έχουν οδηγήσει το κόστος της σύγκρουσης σε ένα επίπεδο που πολλοί θεωρούν μη βιώσιμο.

Το οικονομικό κόστος του πολέμου είναι πλέον αισθητό – με διακοπές στη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας που πλήττουν τακτικά τις μεγάλες πόλεις, εξοργίζοντας ακόμη και την φιλική προς τον Πούτιν αστική τάξη – ενισχύοντας την αίσθηση ότι ο πόλεμος αρχίζει να πλήττει την αστική ελίτ, η οποία μέχρι τώρα ήταν ως επί το πλείστον απομονωμένη από τις επιπτώσεις της εισβολής.

Η έκθεση παρέχει σπάνιες λεπτομέρειες για τις ανησυχίες της Μόσχας σχετικά με την επιδείνωση της εσωτερικής ασφάλειας. Περιγράφει επίσης δυνητικά ενοχλητικές λεπτομέρειες σχετικά με μια έκρηξη στο ρωσικό στρατιωτικό και ασφαλείας επιτελείο σχετικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος για την προστασία των ανώτατων αξιωματικών – κάτι που, όπως αναφέρει, οδήγησε στην αναθεώρηση των πρωτοκόλλων του Πούτιν και στην επέκταση ενός υψηλότερου επιπέδου προσωπικής ασφάλειας σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.

Κίνδυνος πραξικοπήματος

Η έκθεση αναφέρει ότι, από τις αρχές Μαρτίου 2026, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος εναντίον του Ρώσου προέδρου. Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά τη χρήση drones για πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ».

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον πρώην στενό συνεργάτη του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει τεθεί στο περιθώριο και σήμερα κατέχει τη θέση του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς εξακολουθεί να ασκεί σημαντική επιρροή στο ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο», αναφέρει η έκθεση.

Προσθέτει ότι η σύλληψη του πρώην αναπληρωτή και στενού συνεργάτη του Σοϊγκού, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου θεωρείται «παραβίαση των σιωπηρών συμφωνιών προστασίας μεταξύ της ελίτ, αποδυναμώνοντας τον Σοϊγκού και αυξάνοντας την πιθανότητα να γίνει ο ίδιος στόχος δικαστικής έρευνας».

Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε σε δήλωση τον Μάρτιο ότι ο Τσαλίκοφ είχε συλληφθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με κατάχρηση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Οι αναφορές για διαφθορά στην στρατιωτική ελίτ είναι συχνές, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Η έκθεση δεν παρέχει στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς εναντίον του Σοϊγκού, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν πολύ στενός συνεργάτης του Πούτιν, ενώ μια απόπειρα ανατροπής του Ρώσου προέδρου θα σήμαινε μια ριζική ανατροπή στις συμμαχίες. Δεδομένου ότι η δημοσίευσή της ενδέχεται να αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση του Κρεμλίνου, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες θα προειδοποιούσαν ταυτόχρονα το Κρεμλίνο για ένα πιθανό πραξικόπημα.

Ο Πούτιν επέζησε μιας προηγούμενης απόπειρας πραξικοπήματος τον Ιούνιο του 2023, όταν ο αρχηγός των μισθοφόρων Γιεβγένι Πριγκόζιν ηγήθηκε μιας αποτυχημένης πορείας προς τη Μόσχα.

Οι εσωτερικές διαμάχες στην ελίτ της Μόσχας αποτελούν συχνά αντικείμενο έντονων εικασιών, αλλά σπάνια αποκαλύπτονται. Και εν μέσω της εισβολής στην Ουκρανία, καθώς η αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο μειώνεται, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν σημαντικό κίνητρο να υποδηλώνουν αυξανόμενες διαμάχες και παράνοια στο Κρεμλίνο.

Η φύση τέτοιων πληροφοριών καθιστά ορισμένες λεπτομέρειες δύσκολο να επαληθευτούν. Το CNN έχει απευθυνθεί στο Κρεμλίνο για σχόλιο.

Ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται γύρω από τον Πούτιν είχαν ήδη αναφερθεί στο παρελθόν ή θεωρούνταν ευρέως δεδομένα, όπως οι εντατικές σωματικές έρευνες, η αποφυγή της χρήσης smartphone από το Κρεμλίνο και ο περιορισμός των μετακινήσεων του προέδρου. Ο Πούτιν εξακολουθεί να εμφανίζεται τακτικά δημόσια, ενώ αυτή την εβδομάδα συναντήθηκε με τον ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Πούτιν άρχισε να απομονώνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, καθισμένος συχνά στην άκρη ενός μεγάλου τραπεζιού, μακριά από τους διακεκριμένους καλεσμένους του, μέχρι που διέταξε την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022. Αναφορές υποδηλώνουν ότι χρησιμοποιεί την ίδια διάταξη γραφείου σε πολλαπλές τοποθεσίες από τις οποίες απευθύνεται στο υπουργικό του συμβούλιο μέσω βιντεοσύνδεσης.

Οι λεπτομέρειες των νέων μέτρων ασφαλείας έρχονται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της Μόσχας για σημαντικές αλλαγές στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία, για τον εορτασμό της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή εκδήλωση – η πέμπτη από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία – θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαρύ οπλισμό, όπως άρματα μάχης και πυραύλους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η απειλή και οι πρόσφατες επιτυχίες των ουκρανικών επιθέσεων μεγαλύτερης εμβέλειας αποτέλεσαν ένα από τα κίνητρα.

«Με φόντο αυτή την τρομοκρατική απειλή», είπε, «φυσικά, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου». Οι προηγούμενες στρατιωτικές παρελάσεις αποτελούσαν επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος του Κρεμλίνου, ωστόσο έχουν περιοριστεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, με δικαιολογία επιχειρησιακούς και ασφαλιστικούς λόγους.

Διαμάχη στο Κρεμλίνο

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνει ότι μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των ανώτατων αξιωματικών σε μια συνάντηση στο Κρεμλίνο στα τέλη του περασμένου έτους με τον Πούτιν προκάλεσε εν μέρει τα νέα μέτρα. Μετά τη δολοφονία του υποστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου 2025, πιθανώς από Ουκρανούς πράκτορες, ο Πούτιν συγκάλεσε βασικά στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας τρεις ημέρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, επέκρινε τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ, για την αποτυχία του να προστατεύσει τους αξιωματικούς του, οι οποίοι με τη σειρά τους παραπονέθηκαν για έλλειψη πόρων και προσωπικού για την εκτέλεση του έργου τους, σύμφωνα με την έκθεση. «Τονίζοντας τον φόβο και την αποθάρρυνση που αυτό προκάλεσε στο (στρατιωτικό) προσωπικό, ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ επέκρινε έντονα τους ομολόγους του στις ειδικές υπηρεσίες για την έλλειψη προνοητικότητας», αναφέρει.

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών αναφέρει επίσης: «Στο τέλος αυτής της τεταμένης συνάντησης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε σε ηρεμία, προτείνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο εργασίας και δίδοντας εντολή στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις για το ζήτημα εντός μίας εβδομάδας». Αυτή η γρήγορη λύση περιελάμβανε την επέκταση από τον Πούτιν της εμβέλειας της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) – η οποία εκείνη την εποχή προστάτευε μόνο τον Γκερασίμοφ στη στρατιωτική διοίκηση – ώστε να παρέχει ασφάλεια σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.

Η έκθεση ισχυρίζεται ότι η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του ίδιου του Πούτιν ήρθε μετά από αυτή την επέκταση των αρμοδιοτήτων της FSO.

Είναι σπάνιο για τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών να διαρρέουν λεπτομερείς περιγραφές εμπιστευτικών διαβουλεύσεων εχθρικών παραγόντων, οι οποίες πιθανότατα προέρχονται από ανθρώπινες ή ηλεκτρονικές πηγές, οι οποίες και οι δύο κινδυνεύουν να εκτεθούν εάν αποκαλυφθούν. Ωστόσο, η δημοσίευσή της ενδέχεται να αντανακλά μια προσπάθεια των ευρωπαίων αξιωματούχων να αξιοποιήσουν μια ελπίδα που, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές, αποτελεί από καιρό τη μοναδική στρατηγική τους για να νικήσουν τη Ρωσία στην Ουκρανία – να περιμένουν την εσωτερική της κατάρρευση.