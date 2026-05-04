Τα σκάφη αλίευαν περίπου δύο ναυτικά μίλια ανοιχτά της Σύμης προκαλόντας την οργή των ντόπιων ψαράδων, οι οποίοι μιλούν για αλιευτικά μεγάλης ισχύος που καταστρέφουν το θαλάσσιο περιβάλλον και τα τοπικά αλιευτικά αποθέματα.

Μάλιστα, οι αλιείς ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές του νησιού, ζητώντας παρέμβαση για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο βρίσκονταν εκεί τα ιταλικά αλιευτικά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ δόθηκε εντολή σε σκάφος του Λιμενικού να μεταβεί στο σημείο, για να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και αλιείας και αν η δραστηριότητα των συγκεκριμένων σκαφών κινείται εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου, σύμφωνα με το skyrodos,