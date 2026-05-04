Η γνωστή ποινικολόγος ξεκαθάρισε πως ο βασικός λόγος της αποχώρησής της ήταν η έλλειψη ειλικρίνειας, η οποία κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση της νομικής τους πορείας, δηλαδή υπήρξε βαθιά ρήξη στην εμπιστοσύνη μεταξύ δικηγόρου και εντολέα.

«Δεν υπήρξε ειλικρινής συμπεριφορά απέναντί μου»

Η δικηγόρος άφησε να εννοηθεί ότι η 25χρονη δεν της μετέφερε την πλήρη εικόνα των γεγονότων, δημιουργώντας κενά που εξέθεταν τη γραμμή υπεράσπισης, ενώ παρά τις ρητές οδηγίες της κ. Δημητριάδου να σταματήσει η έκθεση στα κανάλια, η Μουρτζούκου επέλεξε τον δρόμο της συνεχούς δημοσιότητας, κάτι που η δικηγόρος θεώρησε επιζήμιο για την ουσία της υπόθεσης.





«Λέγανε και οι δύο ότι ο Παναγιωτάκης ήταν ζωντανός»

Για την κ. Δημητριάδου, η σχέση δικηγόρου-πελάτη είναι ιερή και βασίζεται στην αλήθεια. Όταν ένιωσε ότι αυτή η ισορροπία χάθηκε, επέλεξε να αποσυρθεί για να διαφυλάξει το κύρος του λειτουργήματός της.



