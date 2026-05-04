

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλοίο MV Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήρι, όταν καταγράφηκαν τα πρώτα ύποπτα κρούσματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός υπήκοος άφησαν την τελευταία τους πνοή πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, όπου υπάρχει υποψία για ξέσπασμα του ιού hantavirus, επιβεβαίωσε ο πλοιοκτήτης.

Ένας Βρετανός επιβάτης, ηλικίας 69 ετών, δίνει επίσης μάχη για τη ζωή του αφού μολύνθηκε με hantavirus πάνω στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Άλλα πέντε άτομα έχουν ασθενήσει. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία πλοιοκτησίας Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι μέχρι στιγμής ο hantavirus έχει επιβεβαιωθεί μόνο στην περίπτωση ενός Βρετανού άνδρα που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.

Πρόσθεσε ότι το πλοίο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για αποβίβαση. Ο Ολλανδός άνδρας που πέθανε ήταν 70 ετών και εμφάνισε ξαφνικά πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό πόνο και διάρροια. Πέθανε κατά την άφιξη στο νησί της Αγίας Ελένης, βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό.

Η γυναίκα, 69 ετών, διακομίστηκε στη Νότια Αφρική, όπου πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ. Ο Βρετανός υπήκοος βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ και έχει βρεθεί θετικός στον ιό, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Το ξέσπασμα αναφέρθηκε στο πλοίο MV Hondius, το οποίο αναχώρησε από την Ουσουάια στη νότια Αργεντινή στις 20 Μαρτίου και επρόκειτο να φτάσει στο Πράσινο Ακρωτήριο στις 4 Μαΐου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), μέσω του περιφερειακού διευθυντή για την Ευρώπη, δρος Χανς Κλούγκε, έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. «Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή για την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών», υπογράμμισε ο οργανισμός, παρά το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά η παρουσία του ιού σε τουλάχιστον μία περίπτωση.

Τι είναι ο χανταϊός

Σύμφωνα με την παθολόγο Δέσποινα Σταματιάδου που μίλησε στο eleftherostypos.gr, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι χανταϊοί υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια, με περιστατικά και επιδημίες να έχουν καταγραφεί κυρίως σε περιοχές της Ασίας και της Ευρώπης. Ο χανταϊός (Hantavirus) ανήκει σε μια οικογένεια ιών που εντοπίζονται κυρίως σε άγρια τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίοι. Οι ιοί αυτοί δεν μεταδίδονται μεταξύ των ζώων με συμπτώματα, αλλά μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Επιπλέον ο χρόνος μεταξύ της έκθεσης των ανθρώπων στον ιό hantavirus και της εμφάνισης συμπτωμάτων μπορεί να είναι από μία έως οκτώ εβδομάδες.

Η λοίμωξη από χανταϊό μπορεί να οδηγήσει σε δύο βασικά σύνδρομα:

Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο (HFRS) – πιο συχνός στην Ευρώπη και την Ασία

Πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό (HPS) – πιο σπάνιο αλλά πιο σοβαρό, κυρίως στην Αμερική

Πώς μεταδίδεται

Η μετάδοση στον άνθρωπο γίνεται κυρίως μέσω:

Εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων από ούρα, κόπρανα ή σάλιο τρωκτικών

Άμεσης επαφής με μολυσμένες επιφάνειες ή υλικά

Δαγκώματος ή γρατζουνίσματος από μολυσμένο τρωκτικό (σπανιότερα)

Σημαντικό είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο στις περισσότερες περιπτώσεις παρά μόνο από ένα σπάνιο ειδός χανταϊού.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μετά από 1 έως 8 εβδομάδες από την έκθεση και περιλαμβάνουν:

Μία λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία και να απειλήσει τη ζωή του ασθενούς. Στα αρχικά στάδια της νόσου τα συμπτώματα είναι σχεδόν ίδια με αυτά της γρίπης όπως:

Πυρετό και ρίγη

Μυϊκούς πόνους και πονοκέφαλο

Ναυτία και έμετος.

Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει ένα ακόμα σύνδρομο HFRS δηλαδή αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο δηλαδή νεφρική ανεπάρκεια. Συνήθως αναπτύσσεται σε διάστημα από 1-2 εβδομάδων από την έκθεση στον χανταϊό. Η θνησιμότητα σε αυτό το σύνδρομο κυμαίνεται από 1-15% των ασθενών.

Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 150.000 περιπτώσεις HFRS παγκοσμίως κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία. Πάνω από το ήμισυ των κρουσμάτων συναντάται στην Κίνα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Αυξημένο κίνδυνο έχουν άτομα που έρχονται σε επαφή με τρωκτικά και κακές συνθήκες διαβίωσης.

Ζουν ή εργάζονται σε αγροτικές περιοχές

Έρχονται σε επαφή με αποθήκες, στάβλους ή εγκαταλελειμμένους χώρους

Καθαρίζουν χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν περιττώματα τρωκτικών

Για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης συνιστάται η αποφυγή με τρωκτικά και περιττώματά τους αλλά επιπλέον είναι απαραίτητη η

Καλή καθαριότητα και απολύμανση χώρων

Χρήση γαντιών και μάσκας κατά τον καθαρισμό ύποπτων σημείων

Σωστή αποθήκευση τροφίμων

Ποια η θεραπεία

Η θεραπεία είναι συμπτωματική και περιλαμβάνει: Οξυγονοθεραπεία, μηχανική αναπνοή, αντιικά φάρμακα ακόμα και αιμοκάθαρση. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, ειδικά μετά από πιθανή έκθεση σε τρωκτικά, είναι σημαντικό να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια.Ο χανταϊός παραμένει σπάνιος, ωστόσο η έγκαιρη ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν τα βασικά «όπλα» για την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία.