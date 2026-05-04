Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι Michelle και στο κέντρο της σκηνής υπάρχει ένα τεράστιο διαμαντένιο prop, με καθρέφτη στην εμπρόσθια εξωτερική του πλευρά.

Ο τραγουδιστής φοράει ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν, πάνω από ένα μαύρο μεταξωτό πουκάμισο, με την εμφάνιση να συμπληρώνεται από ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι. Σύμφωνα με τον στυλίστα του, τα συγκεκριμένα υφάσματα έχουν επιλεγεί, καθώς ταιριάζουν οπτικά με τη λάμψη και την αντανάκλαση που προέρχεται από τις κρυστάλλινες επιφάνειες που τον περιβάλλουν.

Eurovision: Οι αντιδράσεις για το Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει απασχολήσει ιδιαίτερα με τη συμμετοχή του. Περισσότεροι από 1.100 μουσικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων τα δημοφιλή συγκροτήματα Primal Scream, Paloma Faith, Massive Attack, Sigur Ros, Mogwai και Kneecap, ζητούν μποϊκοτάζ του διαγωνισμού λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Η επιστολή, που συντάχθηκε από την ομάδα της εκστρατείας No Music For Genocide (NMFG) και έχει υπογραφεί ακόμη και από πρώην νικητές στη Eurovision όπως οι Έμελι ντε Φόρεστ και Τσάρλι ΜακΓκέτιγκαν, παροτρύνει τις χώρες να ακολουθήσουν τα βήματα των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Σλοβενίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, αποσύροντας τη συμμετοχή τους από τη φετινή Eurovision.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι θα αρνηθεί να μεταδώσει τους ημιτελικούς και τον τελικό. Οι υπεύθυνοι της RTVE δήλωσαν ότι το κανάλι δεν θα μεταδώσει τον τελικό, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαΐου, ούτε τους δύο ημιτελικούς που έχουν οριστεί για τις 12 και 14 Μαΐου. Πέρυσι, η RTVE είχε δηλώσει ότι η χώρα θα μποϊκοτάρει την επόμενη διοργάνωση του διαγωνισμού, εκτός εάν το Ισραήλ αποκλειστεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

«Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς και η εκμετάλλευση του διαγωνισμού από το Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς, καθιστούν όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί η Eurovision ως ουδέτερη πολιτιστική εκδήλωση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της RTVE, Αλφόνσο Μοράλες.

