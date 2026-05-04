Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ: Κέρδη από δουλειές ή συναλλαγές με το εξωτερικό. Θα έχετε μεγάλα οφέλη από ένα ταξίδι. Οτιδήποτε έχει σχέση με την ψυχή και τον ανώτερο νου θα σας απασχολήσει σήμερα. Οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι ξένων γλωσσών και οι αρχαιολόγοι ευνοούνται.

ΤΑΥΡΟΣ: Μία συνεργασία που μπορεί να κυνηγάτε καιρό τώρα θα σας φέρει αρκετά κέρδη, χρειάζεται όμως σωστή και δίκαιη συμπεριφορά και όχι μυστικές σκέψεις για τους συνεργάτες σας. Η ίντριγκα δεν θα σας βγει σε καλό. Πάθος και ένταση στις σχέσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Παρουσιάζετε άστατη συμπεριφορά προς τις σχέσεις σας και υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Κάποιο άλλο πρόσωπο έχει εισέλθει στη ζωή σας και σας απασχολεί ερωτικά και κατά έναν περίεργο τρόπο η τύχη σας συνδέεται μαζί του, είτε ερωτικά είτε επαγγελματικά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ενώ είστε σε θέση να φέρετε εις πέρας οτιδήποτε κι αν σας ανατεθεί, έχετε μία αναβλητικότητα που σας κρατάει πίσω. Βιώνετε επίσης έντονο άγχος και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία σας, με προβλήματα, κυρίως ψυχοσωματικής προέλευσης.

ΛΕΩΝ: Θερμοί σε ζητήματα αισθηματικά γιατί βάζετε πολύ συναίσθημα σε ό,τι χαρίζει ικανοποίηση σε σας και τους άλλους. Ρομαντικοί, αγαπησιάρηδες, αλλά ασταθείς, δεν μπορείτε να πειθαρχήσετε στις απαιτήσεις μιας σταθερής σχέσης και αναζητάτε το εφήμερο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ενδιαφέρον για την οικογενειακή ζωή και ό,τι αφορά την οικογένεια. Θα βοηθηθείτε σήμερα οικονομικά από κάπου που δεν το περιμένετε με τίποτα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αλλαγής κατοικίας ή μετοίκησης σε άλλη χώρα. Ισως αποφασίσετε να κάνετε δουλειά στο σπίτι.

ΖΥΓΟΣ: Οι επικοινωνίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο σήμερα, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας θέματα. Θα ανταλλάξετε μηνύματα αγάπης αλλά και θα κλείσετε συμφωνίες. Το Διαδίκτυο και γενικά οι επικοινωνίες μέσω τεχνολογίας στο ζενίθ.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορεί να σας τρομάξει μια διακύμανση στα οικονομικά, που ωστόσο οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες και όχι σε δικά σας λάθη. Θα μπορέσετε όμως να αποκαταστήσετε γρήγορα τη ζημιά και να σταθεροποιήσετε την οικονομική σας κατάσταση.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η προσωπική σας ικανότητα και αξία θα φέρουν την αναγνώριση και την επιτυχία. Η προσωπική σας γοητεία θα είναι υποβλητική και φέρνει κοντά σας ανθρώπους που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των σχεδίων σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο ψυχισμός σας σκαμπανεβάζει σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργούνται προστριβές με τους φίλους και τους συνεργάτες σας. Οι γυναίκες σάς σχολιάζουν και μπορεί κάποιες από αυτές να αποκαλύψουν κάποια μυστικά σας. Να είστε προσεκτικοί.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν καταφέρετε να αποκτήσετε τον έλεγχο των αισθήσεών σας θα γίνετε τέλειοι κριτές της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των άλλων. Καλλιεργήστε αυτή την ικανότητα και θα είστε το πιο αγαπητό πρόσωπο ανάμεσα στους φίλους και τους γνωστούς σας.

ΙΧΘΥΕΣ: Αν ασχολείστε με τα κοινά, την πολιτική, το εμπόριο, την εκπαίδευση και τη συγγραφή, τότε σήμερα θα απολαύσετε μεγάλη επαγγελματική εύνοια και επιτυχία. Για όλους τους εκπροσώπους του ζωδίου, όμως, υπάρχει αναγνώριση και επιτυχία.