Στο πρώτο επεισόδιο από τα έξι, που φέρει τον τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός;» ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, δήλωσε ξεκάθαρα ότι ήταν λάθος η επιλογή να καταψηφιστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που πρότειναν Σαμαράς και Βενιζέλος το 2014: «Το πιο σημαντικό λάθος ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Το θεωρώ ακόμη ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την μετέπειτα οικονομική πολιτική» παραδέχθηκε ο πρώην στενός στενός συνεργάτης του Αλεξη Τσίπρα.





Αναφερόμενος στη γνωστή προεκλογική φράση του Τσίπρα για κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σχολίασε πως «Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επανεξέταση όλων τω νόμων της χώρας, αυτό δεν γίνεται με ένα νόμο και ένα άρθρο, πατώντας ένα κουμπί. Του το έλεγα συνέχεια: Είναι ένα σλόγκαν δημαγωγικό λαϊκίστικο και φθηνό και η απάντησή του ήταν “ε, αυτό το θέλει ο κόσμος”».





Για το περίφημο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», τις υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ το 2014, λίγο πριν έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστές και συνοδοιπόροι του τότε, είναι αποκαλυπτικοί.«Σκεφτήκαμε ότι αερολογεί, αλλά τα αυτιά ήταν ευχαριστημένα» λέει ο τότε υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης για να προσθέσει: «Οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα προϋπέθετε να καταργηθούν τα μνημόνια. Δεν έβγαιναν με χαρτί και στυλό, ο ίδιος έλεγε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την τρόικα».

Ο Πίτερ Σόοφ, Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, αποκαλύπτει πως είχε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 στην Κουμουνδούρου. «Ήμασταν μόνο οι δυο μας, ήταν ευγενής παρά την δημόσια συγκρουσιακή ρητορική του. Αυτό που εξέλαβα ήταν η πρόθεσή του να διαμηνύσω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του θα συνεργαζόταν».

Ο τότε πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ είπε αναφερόμενος στον Γιάνη Βαρουφάκη: «Ανέτρεπε όλα όσα προσπαθούσα να καταφέρω».













Για την άλλη περίφημη ατάκα του τότε πρωθυπουργού από την Κρήτη ότι «θα χορεύουν πεντοζάλη οι αγορές», ο Γιώργος Σταθάκης, υπουργός Οικονομίας εκείνη την εποχή, λέει χαμογελώντας: «Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο» για να παραδεχθεί: «Η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται και οι αγορές ήξεραν κι εμείς, σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει και το θυμικό που πρέπει να συντηρούμε…».





Από την πλευρά του, ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παππάς υποστηρίζει ότι «τα πολιτικά κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστούν πρέπει όταν έρχεται η ώρα να το κάνουν».





«Η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν ανοιχτή στα να ακούσει τι ήθελε η νέα ελληνική κυβέρνηση», εξιστορεί ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ.





«Ήλπιζα πως ο Τσίπρας έψαχνε μία πρόταση για να μην τα κάνει λαμπόγυαλα με τους Ευρωπαίους», θυμάται ο Σταύρος Θεοδωράκης, που ως πρόεδρος του «Ποταμιού» είχε ενεργό συμμετοχή στις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις.



