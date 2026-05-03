Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ: Σκληρή η συμπεριφορά σας προς τους άλλους και μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και διακριτικοί στο τι κάνετε, αλλά κυρίως στο τι λέτε. Οι σχέσεις γίνονται προβληματικές από την καταπιεστική συμπεριφορά σας.

ΤΑΥΡΟΣ: Ευνοούνται οι επαφές σας με άτομα που ταξιδεύουν ή έρχονται από μακριά. Οι νομικές σας υποθέσεις περνούν ένα δυνατό σκαμπανέβασμα. Αν ασχολείστε με τα κοινά θα έχετε εύνοια, αλλά όχι χωρίς σκληρή δουλειά.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Καταφέρνετε περίφημα να φέρετε εις πέρας ό,τι σας ανατίθεται στον επαγγελματικό τομέα, όμως κάτω από την καθοδήγηση μιας γυναίκας θα κάνετε θαύματα. Προσπαθήστε να μην ταλαντευτείτε ενώπιον μιας δυνατής ευκαιρίας για κέρδη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πηγές κέρδους για σας. Θερμοί και ρομαντικοί σε θέματα καρδιάς, θα έρθετε σε επαφή με άτομα που σας διεκδικούν έντονα, όμως δεν παρέχουν καμιά σταθερότητα και ασφάλεια, που εσείς χρειάζεστε πάνω απ’ όλα.

ΛΕΩΝ: Η τύχη είναι με το μέρος σας, κυρίως από δουλειές που έχουν να κάνουν με την εστίαση, τις οικοδομές, την πώληση οικιακών ειδών, τα ξενοδοχεία ή και δουλειές στο σπίτι. Σήμερα η οικογένεια θα είναι το κυρίως θέμα σας. Μεγάλη πιθανότητα μιας κληρονομιάς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είστε πολύ δραστήριοι αλλά και τρομερά ευμετάβλητοι. Τα αδέλφια και οι συγγενείς θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια απόφασή σας σήμερα. Οτιδήποτε μονότονο σας κουράζει. Επιζητάτε την περιπέτεια, αλλά δεν θέλετε να δραστηριοποιηθείτε σωματικά.

ΖΥΓΟΣ: Επιδιώξτε να ασχοληθείτε με εργασίες που έχουν σχέση με δημόσια αγαθά γιατί τα κέρδη σας από εκεί θα είναι μεγάλα. Πάντα, όμως, θα υπάρχει ο κίνδυνος να σπαταλήσετε τα χρήματά σας ή να στηρίξετε οικονομικά φίλους σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ψυχοσωματικές ευαισθησίες και επιρροές από το περιβάλλον περιορίζουν τη δραστηριότητά σας. Θα υπάρχει επίσης μια τάση για ονειροπόληση, που σας οδηγεί σε διαψεύσεις. Συγγενικά πρόσωπα παίζουν καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μία τάση προς την τεμπελιά σάς χαρακτηρίζει, φυσική και ψυχολογική απομόνωση. Δεν θέλετε να έχετε επαφές με πολύ κόσμο, εκτός από τα πρόσωπα της οικογένειάς σας. Νοητικά θα επιστρέψετε στις ρίζες σας, στα παιδικά σας χρόνια, και θα συγκινηθείτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Επαφές με φίλους και γνωστούς θα σας δώσουν χαρά αλλά και την ικανοποίηση ότι είστε αγαπητοί στο περιβάλλον σας. Ενας συνεταιρισμός ή μία συνεργασία φέρνει κέρδη. Η συμμετοχή σας σε ομάδες με κοινό σκοπό θα σας δώσει ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το να διατηρήσετε τη φήμη και την καλή εντύπωση στον χώρο της δουλειάς μπορεί να «ρίξει» τα προσωπικά σας, καθώς θα αναγκαστείτε να παραμελήσετε το ταίρι σας. Θα πρέπει να του δώσετε να καταλάβει ότι η δουλειά σας, αυτό το διάστημα, είναι η προτεραιότητά σας.

ΙΧΘΥΕΣ: Η ισχυρή σας πίστη στη δύναμη του σύμπαντος είναι ο παράγοντας που θα σας διευκολύνει. Να αποφύγετε τα ταξίδια, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων αλλά, αν δεν γίνεται αλλιώς, να είστε συντηρητικοί και προσεκτικοί στην οδήγηση.