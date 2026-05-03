Στο βίντεο φαίνεται η 67χρονη να χτυπάει την ηλικιωμένη με τις κραυγές της από τον πόνο να προκαλούν «Είδα να τη χτυπάει στο κεφάλι με τα δύο χέρια και να τη σπρώχνει βίαια να κάτσει στο κρεβάτι». Στον τηλεοπτικό σταθμό μίλησε η νύφη της ηλικιωμένης η οποία έκανε λόγο για επιδείνωση της κατάστασης της 82χρονης τους τελευταίους τρεις μήνες, που είχαν πάρει την 67χονη να την φροντίζει.





Η οικογένεια της 82χρονης υπέβαλε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από τη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή της. Σύμφωνα με τον Alpha, η 67χρονη καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.